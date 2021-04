Conor McGregor répond aux appels pour qu’il combatte Jake Paul

Le combattant du MMA, âgé de 32 ans, s’est rendu sur Twitter plus tôt dans la journée (25 avril) pour dire que « les combats de haut niveau de l’UFC » sont supérieurs à la « blogueuse jacka ** boxe », nous allons donc dire que c’est probablement un non de sa part.

Jake Paul, 24 ans, a harcelé McGregor pour qu’il se batte et a même insulté sa fiancée, Dee Devlin (dans le but d’obtenir une réaction, nous en sommes sûrs).

Il a ajouté: « Conor, vous pourriez faire beaucoup mieux. Mais bon lundi. Mon équipe vous a envoyé une offre de 50 millions de dollars ce matin, 50 millions de dollars en espèces, une preuve de fonds, la plus grande offre de combat qui vous ait jamais été offerte. , mais tu as peur de me battre Conor, tu me esquives parce que tu ne veux pas perdre contre un ****** YouTuber.