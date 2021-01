Netflix partage la bande-annonce de la série «  Surviving Death  »

Netflix a partagé le bande annonce officielle de votre prochain série documentaire, ‘Survivre à la mort’, qui explorera les possibilités de la vie après la mort.

La nouvelle série documentaire est produite par Ricki sévère et est basé sur un livre du même nom que le journaliste, Leslie Kean. La série mêlera science et spiritualité pour enquêter sur l’existence possible de «l’au-delà».







Chacun des six épisodes qui composeront la série comprendra des entretiens avec des personnes qui disent avoir vécu «l’au-delà» dans des expériences de mort imminente, sur la base de rencontres avec des êtres chers et de ceux qui enquêtent sur les déclarations d’un scientifique ou spirituel.

Il bande annonce montré des aperçus de quelques images où le personnel médical, les scientifiques et les témoins donnent leur témoignage sur des événements qui ont changé leur vie professionnelle avec l’intention de donner un équilibre basé sur la logique et la raison sur des éléments surnaturels.

‘Survivre à la mort’ sera présenté en première Netflix le prochain 6 janvier.