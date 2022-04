La police de Capitol Hill capture Fox accusé d’avoir attaqué un membre du Congrès et d’autres personnes

Terreur au Capitole. Un maniaque endémique et adorable aurait couru partout en criant et en mordant les gens au siège du gouvernement des États-Unis d’Amérique.

C’est peut-être la plus grande menace pour le Congrès depuis l’insurrection du 6 janvier.

Un renard s’est déchaîné et terrorise les gens sur Capitol Hill.

Au cours des derniers jours, un renard a été repéré périodiquement autour de la colline du Capitole.

Alors que les spectateurs ont peut-être d’abord été émerveillés par l’animal mignon étant donné qu’il se trouvait dans une zone largement urbaine, la vérité est que le renard a peut-être simplement attendu son heure, attendant une occasion de frapper.

Et hier, mardi 5 avril 2022, le renard a vu son ouverture.

Le renard aurait mordu un membre du Congrès à l’arrière de la jambe.

Lorsque le représentant Ami Bera se promenait dans un parc tranquille de Capitol Hill, il n’avait probablement aucune idée qu’il était surveillé. C’est alors que le petit prédateur orange a choisi de frapper.

Le représentant Bera a déclaré à propos de l’expérience déchirante qu’il « a senti quelque chose se précipiter à l’arrière de ma jambe. Je pensais que ça allait être un petit chien ou quelque chose comme ça. J’ai sauté et puis c’est comme si ce n’était pas un chien. C’est un renard. Vous savez, quelqu’un a commencé à dire : « Hé, il y a un renard qui attaque ce type. »

Après s’être échappé de sa vie, Bera s’est rendu à l’hôpital Walter Reed pour recevoir les injections nécessaires pour protéger le membre du Congrès de toute maladie que le renard aurait pu transporter.

Le membre du Congrès a ensuite été libéré. On ne sait pas pour le moment si le renard a utilisé des agents biologiques contre le membre du Congrès.

Le renard ne s’est pas arrêté au membre du Congrès, le déchaînement ne faisait que commencer.

Avec le contrôle des animaux en alerte maximale, le renard est soudainement devenu le chassé, mais il frapperait à nouveau avant qu’aucun des officiers ne puisse l’attraper.

Ximena Bustillo était, selon tous les témoignages, une spectatrice innocente de l’Idaho qui s’occupait simplement de ses propres affaires lorsqu’elle a subi le même sort que le membre du Congrès Bera.

La femme a été «pincée» par derrière, tout comme le représentant l’avait été, mais s’est échappée de sa vie.

Enfin, les agents de contrôle des animaux ont réussi à capturer la bête sauvage et à mettre fin à sa frénésie de pincement gratuit.

Les médecins, les agents de contrôle des animaux et le représentant Bera conseillent tous aux membres du public de rester à l’écart des animaux sauvages et de laisser les professionnels les manipuler. En cas d’interaction, vous devez immédiatement aller vous faire examiner par un médecin et obtenir tous les vaccins nécessaires.

Il a depuis été signalé que le renard peut avoir mordu plus de gens et te renard a été euthanasié afin de le tester pour la rage.

Avec la mort du renard, ses motivations resteront probablement à jamais un mystère, mais comme le membre du Congrès ciblé était membre du parti démocrate, il est possible que le renard travaillait pour le parti républicain ou peut-être pour certains des rivaux de Bera.

Faites attention aux renards que vous voyez sur Capitol Hill, il peut avoir un goût pour la chair humaine.

Ou la rage… C’était peut-être la rage.

Dan O’Reilly est un écrivain qui couvre l’actualité, la politique et la justice sociale. Suivez-le sur Twitter.