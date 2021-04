The Witcher: Monster Slayer ouvre une nouvelle inscription anticipée

Le prochain jeu mobile de The Witcher: Monster Slayer Il semble se préparer pour une version mondiale complète l’été prochain en ouvrant l’enregistrement à accès anticipé pour Android.

Maintenant, pour être clair, c’est l’inscription pour avoir la chance de participer à la version du logiciel Early Access dans les semaines à venir à Android, et ce n’est pas une garantie que quelqu’un pourra réellement entrer.

Selon la page d’inscription, les gens devraient savoir s’ils pourront participer eux-mêmes fin avril, ce qui est bien sûr très bientôt.

The Witcher: Monster Slayer est un jeu vidéo mobile gratuit du développeur Spokko qui a été annoncé l’année dernière. Il s’agit d’un jeu vidéo de réalité augmentée basé sur la localisation comme Pokémon Go, mais situé dans le monde de la franchise The Witcher.

Cet été, votre chasse commence dans The Witcher: Monster Slayer! Nous ouvrons les inscriptions pour une phase de lancement progressif à accès anticipé du jeu sur le Google Play Store. À l’heure actuelle, les utilisateurs d’Android peuvent s’inscrire à l’opportunité d’accès anticipé ici: https://t.co/03mkIQu5TE pic.twitter.com/i1hCgLB3J1 – The Witcher: Monster Slayer (@TheWitcherMS)

The Witcher: Monster Slayer n’a pas encore de date de sortie, mais il a été annoncé pour iOS et Android et sa sortie est provisoirement prévue cet été.