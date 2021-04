Le nouveau Captain America a été révélé dans le MCU

Au cours des six dernières semaines, nous attendions une nouvelle Capitaine Amérique pour intensifier et prendre le manteau (avec le bouclier). Le faucon et le soldat de l’hiver a plongé en profondeur dans toutes les idéologies politiques, principes et histoire associés à la figure de super-héros de Captain America.

Alors que ce bouclier était transmis d’une personne à une autre, représentant un héritage conflictuel de Captain America et des idées que Steve Rogers défendait, l’avant-dernier épisode de Le faucon et le soldat de l’hiver Finalement, Sam Wilson réalisa enfin pourquoi il était nécessaire pour lui de devenir l’homme que Steve voulait qu’il soit.

Enfin, la finale de la série a présenté Sam Wilson volant dans de nouvelles couleurs, avec ses ailes adaptées pour tenir le bouclier dans son dos. Pas seulement ça, après avoir été demandé Qui es-tu?, Répond Sam avec confiance, Je suis Captain America. Mais était-ce suffisant?

Nous avons vu que Marvel Studios a traité les surnoms de super-héros à sa manière et ne les a étiquetés selon leur insigne que lorsque leurs personnages étaient complètement développés. Cela a été rendu évident par le fait qu’il a fallu des années à Wanda Maximoff pour gagner le nom de Scarlet Witch. Mais avec Sam, Marvel n’a pas pris le temps de mettre un sceau sur son nouveau manteau, rendant publiquement évident que Falcon est officiellement et formellement Captain America.

Le titre révèle

À la fin de l’épisode, après les crédits de la distribution et de l’équipe, le nom de l’émission apparaît sous le titre Captain America et le soldat de l’hiver, en supprimant le nom Falcon. C’est une conclusion classique de l’ancien arc des personnages de Sam Wilson, et un indice clair, que Anthony Mackie serait en outre crédité comme Sam Wilson / Captain America (à moins que Marvel ne décide de ramener Steve Rogers dans une certaine mesure; Empire secret?)

Transition du personnage de Wilson vers Captain America

Outre la révélation officielle de Marvel Studios, Wilson est subtilement passé à Cap tout au long de l’épisode. Nous voyons Captain America se frayer un chemin à travers Flag Smashers, puis finalement sauver publiquement certains diplomates, gagnant l’amour et le soutien de son entourage. Il affronte ensuite Karli, qu’il décide de ne pas riposter. Réalisant que les actions de Karli sont forcées de sortir de l’impuissance et de la capacité limitée d’un adolescent à contrôler le chagrin et la colère, il essaie de la calmer, mais elle finit par mourir de merde lorsqu’elle est par Sharon lorsqu’elle écarte tous les avertissements.

Mais, fidèle à sa croyance et à son empathie envers Karli et sa cause, il utilise sa mort pour faire comprendre aux diplomates de la GRC que déplacer les gens vers les anciennes méthodes signifierait le retour de tous les conflits passés. Il est préférable de prendre ce changement d’événements post-Blip comme un défi et d’unir le monde pour y faire face ensemble, en trouvant une nouvelle façon de s’adapter à ce nouvel ordre mondial.

Mantelet de faucon

Marvel n’abandonne pas seulement le nom Falcon si tôt. L’épisode a montré un aperçu de Joaquin Torres en train de réparer l’ancien costume de Falcon et de se fabriquer un nouvel uniforme de Falcon. La version de Falcon de Danny Ramirez sera certainement le nouveau Falcon ou, comme le décrivent les bandes dessinées, Falcon II, qui commencera à aider Captain America de Sam Wilson dans une capacité bien plus étendue et plus étendue que celle d’un officier militaire. Comment Marvel engendrera le nouveau Falcon dans les futurs épisodes de l’univers cinématographique Marvel serait un régal.

Sujets: Captain America, Captain America 4, Falcon et Winter Soldier