Connectez-vous dès maintenant à Warzone pour un match unique “ Call of Duty: Black Ops Cold War ”

Je ne savais pas exactement ce que Call of Duty avait prévu pour sa révélation sur Black Ops Cold War, et comment cela se rapporterait à Warzone, où on nous a tous dit qu’il y a une demi-heure.

Je dois dire que c’était une sacrée chose.

La révélation de la guerre froide a fini par être une liste de lecture unique dans Warzone intitulée «Know Your History».

Le match s’ouvre avec des changements étranges tels que des emplacements de carte expurgés et parfois des problèmes audio et vidéo (vous savez, style lavage de cerveau Black Ops). Vous êtes chargé de quatre objectifs:

Obtenez des morceaux de carte en tuant des ennemis.

Trouvez une clé en vous rendant à un endroit spécifique sur la carte (la mienne se trouvait au bas de l’une des anciennes zones de bunker).

Décodez la clé (mon équipe a fait cela sans moi mais c’était quelque chose dans le Boneyard).

Maniez l’arme, où vous fouillez dans la zone jusqu’à ce que vous trouviez Frank Woods qui vous donne un plan pour Bay of Pigs, un nouveau fusil.

Cela semble être une sorte de mode de jeu «ne peut pas perdre» avec des réapparitions illimitées et un accès facile à la plupart de ces endroits. Après avoir parlé à Woods, vous êtes transporté dans une nouvelle instance où vous dirigez votre vie vers le stade avec un message pressant «vous ne survivrez pas» alors que des dizaines d’avions mitraillent l’air et une sirène de raid aérien se déclenche. J’ai été tué par des avions, et pour autant que je sache, rien n’a été bombardé, mais c’était tout de même déchirant.

Cela se termine par ce que je pensais que cela pourrait être, la bande-annonce de Black Ops Cold War qui ressemble à The Americans réalisé par Michael Bay. Après cela, le match se termine et vous obtenez quelques emblèmes et cartes de visite pour votre problème, ainsi que ce fusil Bay of Pigs. Le jeu sortira le 13 novembre et le mode multijoueur sera révélé le 9 septembre. Si vous le précommandez, vous obtiendrez un opérateur Frank Woods dès maintenant.

C’était… .tout très cool. Je ne pensais pas que Call of Duty pouvait faire un événement Fortnite de type «destruction dans le jeu» en direct, mais ils l’ont contourné avec ce mode spécial, et c’était très bien fait, ce qui donne l’impression que vous pourriez échouer quand je suis jolie bien sûr, il est presque impossible de, de peur de manquer la révélation.

Cela ne sera probablement en direct qu’aujourd’hui, et je ne sais même pas combien de temps aujourd’hui. C’était très amusant, donc je recommande de vous connecter et d’obtenir tous ces trucs gratuits tant que vous le pouvez, car ce n’est pas encore clair quand cela disparaîtra. Il est probablement en ligne pendant un petit moment, mais il remplace tous les autres modes Warzone en ce moment, donc cela ne peut pas durer cette longue.

Quoi qu’il en soit, un marketing très cool pour couronner ce qui était une sorte de processus de taquineries douloureusement long avant cela.

Et à la fin, je vous laisse avec… Digital Reagan:

