‘Call of Duty: Black Ops – Cold War’: le nouveau jeu de tir d’Activision lance la bande-annonce et confirme sa date de sortie officielle

Nous l’avons déjà parmi nous. Bien que, il y a quelques jours, Activision ait annoncé le nom et le cadre de son nouveau jeu de tir, ‘Call of Duty: Black Ops – Guerre froide‘, ce n’est qu’aujourd’hui que le studio a dévoilé sa première bande-annonce officielle avec des images En jeu et sa date de sortie. Et il ne reste plus grand-chose à faire sur le marché, car le nouveau “ Call of Duty ” arrivera sur PS4, Xbox One et PC vendredi prochain 13 novembre.

Comme déjà indiqué avec la première du premier trailer il y a quelques jours, le nouveau jeu, développé par Treyarch et Raven, se déroulera dans la guerre froide. En fait, ce sera une suite directe de «Call of Duty: Black Ops». Le jeu comportera un mode campagne dans lequel nous passerons par des étapes à Berlin-Est, au Vietnam et en Turquie, ainsi qu’au siège du KGB soviétique. Aussi les zombies sont de retour, qui aura son propre mode dédié.

Pendant le jeu, nous verrons des visages familiers, tels que Woods, Madson et Hudson, et nous pourrons accéder à tout un arsenal d’armes de la guerre froide. A propos du gameplay, le jeu vise à rester fidèle à ses racines, mais il n’y a pas beaucoup plus d’informations pour le moment. Pour connaître l’actualité du mode multijoueur, et peut-être le premier gameplay, il va falloir attendre un peu plus, jusqu’au 9 septembre.

Quant à l’histoire, le jeu aura des fins différentes en fonction des décisions que nous prenons. De plus, ce sera le premier ‘Call of Duty’ qui nous permettra de personnaliser notre personnage avant de commencer, afin que nous puissions choisir le sexe, l’identité, l’histoire, etc.

Plusieurs éditions, pas toutes pour la prochaine génération

Le nouveau ‘Call of Duty: Black Ops – Cold War’ arrive PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et PC en trois éditions: “Standard” (59,99 euros), “Cross-Gen” (74,99 euros) et “Ultimate” (89,99 euros). Seuls les deux derniers incluent la version pour la génération actuelle et la prochaine génération, ce qui signifie que les utilisateurs qui achètent les éditions «Cross-Gen» et «Ultimate» pourront accéder à la version de PS5 et Xbox Series X dès leur sortie. Sur PC, il sera exclusif à Battle.net.

L’édition “Standard” comprend le jeu de base. L’édition “Cross-Gen” comprend le jeu de base, mise à niveau vers la version nouvelle génération et le pack d’armes de confrontation. L’édition “Ultimate”, quant à elle, comprend le jeu de base, la mise à niveau vers la version next-gen, neuf objets cosmétiques, le Battle Pass et le pack d’armes Confrontation. Les joueurs qui précommanderont pourront accéder à la version bêta de pré-lancement et au contenu supplémentaire pour «Call of Duty: Modern Warfare» et «Warzone».

Et en parlant de pré-réservations, quelle que soit la plateforme, ‘Call of Duty: Black Ops – Cold War’ vous pouvez réserver maintenant à partir des liens suivants. L’édition “Cross-Gen” n’est pas disponible sur PC, mais vous ne pouvez choisir que la “Standard” ou “Ultimate”: