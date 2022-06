Le remake de Pinocchio avec Tom Hanks obtient la première bande-annonce magique de Disney Plus

Disney apportera bientôt un remake de Pinocchio à DisneyPlus. Cette fois, cependant, la poupée en bois ne sera pas vue sur les écrans sous la forme d’un film d’animation, mais comme un action en direct danse pour nous

Dans le rôle principal de Geppetto est même tom hanks Être visible. Pour ceux qui sont déjà curieux de savoir à quoi ressemblera le classique, il y a une nouvelle bande-annonce pour le film.

Première bande-annonce de Pinocchio sur Disney+

Disney a publié une première bande-annonce pour le prochain remake de Pinocchio avec Tom Hanks. Le film doit sortir plus tard cette année 8 septembre être publié directement sur Disney Plus.

Réalisé parRobert Zemeckisqui a vu des films comme Retour vers le futur ou Forrest Gump pourrait acquérir une grande notoriété. Zemeckis et Hanks ont non seulement travaillé ensemble dans des adaptations en direct, mais aussi dans le passé Le Polar Express prouvé qu’ils pouvaient faire quelque chose avec des adaptations CG.

En plus de Hanks, l’adaptation en direct du classique a également Cynthia Erivo comme Fée bleue, Joseph Gordon-Levitt comme voix de Jiminy Cricket, Luc Evans comme cocher, Clé Keegan-Michael comme Jean honnête et Benjamin Evan Ainsworth dans le rôle-titre Être visible. Vous pouvez voir la bande-annonce du film ici.

Une histoire classique

À première vue, l’histoire de la poupée qui veut devenir un vrai garçon n’a pas été beaucoup étoffée, et cela non plus. La conception du film est basée sur celle du dessin animé classique dans les moindres détails de 1940. La poupée porte même son chapeau jaune, ses gants blancs et son pantalon rouge comme dans l’original de Disney.

Comme on pouvait s’y attendre, le menuisier Gepetto souhaite que sa marionnette en bois prenne vie. La poupée qui prend vie se lance alors dans une aventure dans l’espoir de devenir un « vrai garçon » et pas seulement fait de bois et de fil animés.

Exclusif à Disney Plus

Alors que certains cinéastes se sont prononcés contre la diffusion de leurs films directement sur une plateforme de streaming sans sortie en salles préalable, le réalisateur Robert Zemeckis ne semble pas avoir de problème avec de tels plans.

Comme Disney l’avait annoncé en décembre dernier, son film apparaissent directement sur la plateforme de streaming. Grâce à cette stratégie, Disney a jusqu’à présent réussi à combiner avec succès une sélection de films exclusifs sur la plateforme de streaming et des sorties en salles.