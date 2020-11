SAINt JHN partage « Alors que le monde brûlait » Ft. Kanye West, Future, Kehlani, Lil Uzi Vert et plus

Vendredi (20 novembre) a été rempli de sorties d’artistes du monde du rap et du hip hop, et SAINt JHN ajoute son nom à la longue liste avec Pendant que le monde brûlait. Le rappeur de Brooklyn est revenu avec son impressionnant troisième album studio qui possède 13 titres avec des fonctionnalités telles que des looks de Lil Uzi Vert, DaBaby, A Boogie Wit Da Hoodie, Future, Kanye West, JID, 6LACK et Kehlani. SAINt JHN avait précédemment déclaré qu’il n’avait pas prévu de créer cette collection mais qu’il voulait faire quelque chose d ‘ »incroyable » et de « profond ».

« Il doit être beau et se sentir encore mieux. Il doit sonner bien et être remarquable dans la façon dont il vous fait ressentir. Donc je n’avais pas l’intention de le faire, mais si je veux y arriver, je suis je vais le faire comme je l’aurais fait de toute façon », a déclaré le rappeur Complexe. « Il s’est réuni tout seul, et j’appréciais juste. Je l’ai fait. J’en ai profité pour le publier. Je l’ai pris comme un rappel de l’élan que j’ai construit au cours des deux dernières années lorsque les gens ne faisaient pas attention.

Courant Pendant que le monde brûlait et partagez vos pensées.

Tracklist

1. Suce d’être vous

2. Changement de côté

3. La liberté n’a pas de prix

4. Magnifique

5. Réunion du lycée, Prom ft. Lil Uzi Vert

6. Monica Lewinsky, Election Year ft. DaBaby & A Boogie Wit Da Hoodie

7. Roses Remix ft. Future

8. Priez 4 moi avec Kanye West

9. Quarantaine Wifey Ft. JID

10. Temps pour les démons

11. Rançon ft. 6LACK & Kehlani

12. De retour sur le rebord

13. Roses Imanbek Remix

