Shrek quitte Netflix : jusqu’à quand ses films seront-ils disponibles

Netflix

Une mauvaise nouvelle pour les fans des films de l’ogre a été confirmée, et c’est que ses deux premiers volets seront retirés du catalogue. Quel est le dernier jour pour les voir ?

© DreamworksShrek quitte Netflix : jusqu’à quand ses films seront-ils disponibles ?

Les vertus démontrées par le service de streaming Netflix Au cours de la dernière décennie, ils ont réussi à positionner l’entreprise au sommet, ajoutant des millions d’abonnés dans le monde. Cependant, comme il existe une forte concurrence entre les plateformes et les droits sur chacun des contenus, certains titres doivent sortir du catalogue, car deux films de Shrek.

Les retraits ne sont pas nouveaux pour les utilisateurs, qui ont à plusieurs reprises élevé la voix pour faire connaître leur plainte concernant ces décisions, bien qu’il ne s’agisse pas d’une mesure entièrement définie par le streaming. Cela vient d’arriver avec la confirmation des deux longs métrages de l’ogre le plus aimé du cinéma et les fans se sont fait entendre via les réseaux sociaux.

Dans l’après-midi de samedi, une capture d’écran est devenue virale et a rendu les internautes impatients, puisqu’elle a mis au clair une histoire que peu voulaient voir : tellement Shreck 1 Quoi Shrek 2 sera supprimé du catalogue Netflix. Sans surprise, étant un film populaire, le titre est devenu l’une des principales tendances du jour en montrant sa colère face à la situation.

+Combien de temps Shrek 1 et Shrek 2 seront-ils disponibles sur Netflix ?

D’après ce qui a été rapporté lors de l’entrée sur la plate-forme, Shreck 1 et Shrek 2 sera disponible dans la bibliothèque Netflix jusqu’au jeudi 31 mars 2022. Pour le moment, il n’a pas été confirmé si les deux films reviendront à un moment donné, mais on pense que ce ne sera pas le cas, car leurs droits appartiennent à d’autres sociétés de production qui ont déjà leur propre streaming.

+Où Shrek 1 et Shrek 2 seront-ils vus ?

Universal Pictures, un studio appartenant à NBCUniversal, est propriétaire de sa distribution et tout indique qu’ils ont décidé de rompre les liens avec Netflix si bien que deux de ses films ne sont plus disponibles. En attendant, vous pouvez retourner Shrek 1 et Shrek 2 sur Amazon Prime Video, HBO Max et Paramount+sans savoir s’ils abandonneront bientôt leurs catalogues.

