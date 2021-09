Y aura-t-il une saison 2 de Squid Game ? Comment la fin de torsion met en place la deuxième saison

Y aura-t-il une saison 2 de Squid Game ? Voici ce que la fin pourrait signifier pour l’avenir de la série.

Jeu de calmar sur Netflix est – et je ne peut pas insistez assez sur ce point – l’une des meilleures émissions diffusées sur le service de streaming en 2021. Sérieusement.

La série dramatique coréenne a explosé en popularité depuis sa sortie le 17 septembre, et maintenant la demande de Jeu de calmar la saison 2 reprend.

Il n’y a actuellement aucune confirmation que Jeu de calmar la saison 2 arrivera bientôt. Dans une interview avec Variety, le créateur, scénariste et réalisateur Hwang Dong-hyuk a clairement indiqué qu’il aurait besoin d’une aide supplémentaire pour lui donner vie : « Je n’ai pas de plans bien élaborés pour Jeu de calmars 2. C’est assez fatiguant rien que d’y penser. Mais si je devais le faire, je ne le ferais certainement pas seul. J’envisagerais d’utiliser une salle d’écrivains et je voudrais plusieurs réalisateurs expérimentés.

Cependant, avec Jeu de calmar actuellement à la première place du Top 10 de Netflix dans plusieurs pays, il est tout à fait possible que cela se produise. Voici comment la fin de Jeu de calmar met en place une potentielle saison 2.

AVERTISSEMENT : Spoilers à venir pour Jeu de calmar fin

Y aura-t-il une saison 2 de Squid Game ? Image : Netflix

Jeu de calmar fin expliquée : Que se passe-t-il ?

Après avoir remporté l’intégralité du match mortel, Seong Gi-hun (joué par Lee Jung-jae) revient à sa vie antérieure – sauf qu’il a maintenant 45,6 milliards de won sur son compte bancaire. Rongé par la culpabilité de la façon dont il a obtenu l’argent, Gi-hun continue de vivre comme s’il n’avait pas d’argent à son actif.

Un an plus tard, Gi-hun est invité à un endroit à Séoul au moyen d’une carte de jeu. Il arrive au bâtiment pour trouver Oh Il-nam, le joueur 001 alias le vieil homme, vivant et relié à des machines.

Il s’avère qu’il n’a pas été tué après le jeu de billes car il est en fait l’hôte et l’un des créateurs de tout l’événement. Il-nam dit qu’il a voulu jouer au jeu une fois avant de mourir.

Après avoir appris la trahison d’Il-nam, Gi-hun décide alors d’utiliser l’argent en l’honneur de Sae-byeok et Sang-woo, qui étaient les deux derniers joueurs restants aux côtés de Gi-hun avant leur mort. Il se fait couper les cheveux, puis part à la recherche du frère de Sae-byeok, Cheol. Il le ramène chez la mère de Sang-woo et leur laisse une valise pleine d’argent. Gi-hun part ensuite aux États-Unis pour être avec sa fille.

Sur le chemin de l’aéroport, Gi-hun voit Le Vendeur aux carrés rouges et bleus jouer avec une personne sans méfiance. Il laisse tomber ses sacs et traverse la plate-forme en courant mais manque l’homme de quelques secondes. Il dit au joueur de ne pas rejoindre le jeu puis repart avec la carte de jeu en main.

Cependant, dans la scène finale, les téléspectateurs voient Gi-hun appeler le numéro sur une carte de jeu et donner ses coordonnées afin de rejoindre le jeu. Il menace ensuite le Front Man et propose d’empêcher le jeu de se reproduire.

Y aura-t-il une saison 2 de Squid Game ? Image : Netflix

Que se passera-t-il dans Jeu de calmar saison 2?

Nous ne saurons pas avec certitude ce qui se passera si Jeu de calmar revient pour une deuxième saison, mais la scène finale met en place un énorme scénario potentiel pour Gi-hun. D’autres aspects de la série pourraient voir le spectacle s’étendre encore plus à d’autres pays ou périodes.

Avec la connaissance de tout ce qui se passe pendant les matchs et de l’identité de l’hôte, Gi-hun est désormais mieux placé pour tenter de supprimer les matchs. En plus de ses milliards et de toutes les preuves qui ont été (espérons-le) envoyées à la police par Hwang Jun-ho avant qu’il ne soit abattu par le Front Man, il semble que les jeux coréens pourraient être en difficulté.

Nous savons que les jeux se déroulent également dans d’autres pays, grâce à un commentaire d’un des VIP de l’épisode 7. La mission de Gi-hun d’arrêter les jeux pourrait-elle le conduire à une autre version dans un endroit différent ?

Il y a aussi l’identité de The Front Man, qui a accédé au rôle après avoir remporté les jeux de 2015. Jeu de calmar la saison 2 pourrait comporter des flashbacks sur les jeux coréens précédents aussi loin que les fichiers le suggèrent, et révéler comment Hwang In-ho est devenu le masque noir.

Jeu de calmar la saison 1 laisse également aux téléspectateurs une poignée de questions sans réponse qui pourraient éventuellement trouver une réponse dans une deuxième saison potentielle. Qu’arrive-t-il aux joueurs qui choisissent le carré rouge ? Comment les gens de la combinaison rouge sont-ils recrutés?

Honnêtement, nous ne pouvons pas attendre une autre série de Jeu de calmar. On croise les doigts pour la saison 2.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂