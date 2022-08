Bien que Âmes sombres et tremblement de terre On ne peut plus différent en termes de gameplay, une âme créative a en effet réussi à combiner ces deux géants du genre. En quelque sorte.

L’enfant illégitime se concentre davantage sur la Page de tremblement de terrele correspondant Finition souls se rate. Et vous pouvez découvrir à quoi cela ressemble ici.

Et si Quake était un Souls-like ?

Le moddeur Adam (JoeJoePajor) transforme Quake en un jeu de type Souls avec sa dernière création. Et pour ce faire, il a d’abord changé la perspective du jeu. Ainsi, le mod comprend un Passer à la perspective à la troisième personne.

Un seul regard suffit pour voir vibrations comme des titres comme « Dark Souls » ou encore Anneau Elden créer. Le ton de base brun boueux du jeu fait le reste et y contribue fortement Atmosphère d’âme à.

Le moddeur dit qu’il voulait transformer le jeu de tir à la première personne en un jeu de type Souls – avec quelques Influences de Castlevania et un accent plus fort sur la mêlée.

Que pensez-vous de l’idée ? Avec le niveau de battage médiatique actuel de « Elden Ring », il n’est probablement pas étonnant que les moddeurs jouent avec des idées de type Souls. Mais au final, il reste à voir comment le mod fini se révélera.

En attendant, n’oubliez pas de consulter Coffee Power Up Devlog #002 ! Des jeux pour se faire une petite première impression de l’idée.

« Quake » était im années 1996 publié et peut maintenant grâce à un Réédition de Bethesda Jouable sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.