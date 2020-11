Configurer Ps5: Premiers Pas Avec Votre Nouvelle Playstation 5

La boîte est déballée, vous avez déjà connecté la PS5 – et ensuite? La nouvelle PlayStation vous guidera automatiquement tout au long du processus de configuration, mais certains détails pourraient être expliqués plus en détail. Nous vous aidons et vous donnons des conseils utiles pour faire fonctionner votre PS5.

Tout d’abord, la configuration de base est terminée. Lorsque vous allumez la PlayStation 5 pour la première fois, une voix dans différentes langues vous invite à utiliser le Contrôleur DualSense Connectez-vous avec le câble USB inclus et appuyez sur le bouton PS.

De là, la console vous guidera à travers Processus de configuration: Langue, personnalisation de la zone d’affichage, étalonnage HDR, options d’alimentation en veille, accord de licence. Ensuite, vous devrez mettre à jour le logiciel système et redémarrer la PS5. Si la console est connectée à Internet par câble, cette mise à jour fonctionne de manière entièrement automatique. Ensuite, le micrologiciel du contrôleur DualSense est également mis à jour avec la version actuelle.

1. Créez ou connectez-vous à un compte PSN

Les données de jeu des invités seront supprimées au redémarrage.

Créez maintenant un nouveau compte PSN ou associez votre compte PSN existant à la console en saisissant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Vous pouvez également scanner un code QR affiché dans l’application pour smartphone PlayStation si vous êtes connecté au PSN sur votre téléphone mobile.

Pour utiliser les données, les scores et les jeux de votre bibliothèque de jeux numériques sur la PS4, vous devez utiliser le même compte PSN que vous utilisez déjà sur la PS4. A lire : Space Valley atteint 1 million d'abonnés sur YouTube: "Nous vivons une rêverie"

La PS5 vous propose désormais de configurer un mot de passe spécial pour vous connecter ou effectuer des achats avec cette console afin que personne ne puisse commettre de méfait en votre nom s’il allume la PlayStation à votre insu.

La configuration de la nouvelle PS5 est plus rapide si vous transférez des données utilisateur depuis une PlayStation 4. Les données ne sont pas supprimées de la PS4. Les deux consoles doivent être dans le même réseau pour la transmission, de préférence via le câble, mais le WLAN fonctionne également. Vous pouvez également transférer des jeux et des données sauvegardées ultérieurement via le menu système. Pour ce faire, sélectionnez «Système», «Logiciel système» et «Transfert de données» dans les paramètres.

2. Établissez une connexion Internet

La PS5 peut également être utilisée hors ligne, mais vous avez besoin d’une connexion Internet pour télécharger des mises à jour et des jeux, jouer en ligne et utiliser votre compte PSN. Une connexion via câble LAN ne nécessite aucun autre paramètre, votre ACCÈS INTERNET SANS FIL Vous vous connectez dans les paramètres (en haut à droite dans le menu principal) sous l’élément « Réseau ». Passez à « Paramètres », « Configurer la connexion Internet », puis suivez les instructions à l’écran.

3. Transférer les scores

Si vous souhaitez continuer à jouer à des jeux sur la PS5, vous devez transférer vos parties sauvegardées sur la nouvelle console. Ceci est possible via clé USB ou sur le Stockage en ligne pour les abonnés PS Plus. Vous pouvez découvrir comment copier les partitions PS4 sur une clé USB ou le cloud dans notre guide spécial sur le sujet. Sur la PS5, vous sélectionnez l’élément « Données enregistrées et paramètres du jeu / application » dans les paramètres.

Ici, vous sélectionnez « Données sauvegardées (PS4) » et définissez si vous voulez charger les jeux sauvegardés sur la nouvelle PlayStation via USB ou cloud. Bien sûr, vous devez maintenant connecter la clé USB appropriée à la PS5. Vous indiquez maintenant que vous souhaitez copier les sauvegardes du jeu sur la mémoire de la console (USB) ou les télécharger (mémoire cloud).

Vous pouvez sélectionner et télécharger des parties sauvegardées individuelles par partie.

Un aperçu des données enregistrées apparaît, dans lequel vous pouvez sélectionner les scores souhaités. Ils peuvent être triés différemment, chaque jeu a parfois plusieurs scores, que vous pouvez également sélectionner individuellement en utilisant le symbole du crayon à droite. Les données marquées peuvent ensuite être chargées sur la PS5 en utilisant le bouton « Télécharger » ou « Copier » en bas à droite.

4. Installez des jeux sur PS5

Si vous avez des jeux sur disque, tout ce que vous avez à faire est de les insérer dans une PS5 Standard Edition pour démarrer l’installation – tout comme la PS4.

Vous pouvez jouer à des jeux numériques depuis votre Bibliothèque de jeux charger sur la console. Vous pouvez trouver la bibliothèque dans le menu principal à l’extrême droite. Choisissez simplement le jeu que vous souhaitez, après avoir appuyé sur X, vous arriverez à la page du produit, où vous sélectionnez « Télécharger ». Si un jeu ne peut pas être téléchargé, il faudra peut-être le mettre à niveau pour une compatibilité descendante sur la PS5.

Tous les jeux PS4 ne sont pas encore jouables sur PlayStation 5.

Vous pouvez également jouer à des jeux PS4 sur l’ancienne console sur un formaté à cet effet disque dur externe sauver. Si vous le connectez maintenant à la PS5 et que vous êtes connecté avec le compte PSN approprié, vous pouvez jouer aux jeux directement à partir du disque dur. Ils peuvent également être déplacés vers le stockage SSD rapide de la PS5.

5. Augmentez la mémoire

Vous pouvez également enregistrer des données enregistrées, des vidéos et des jeux PS4 sur un disque dur externe USB 3.0 que vous branchez sur l’un des deux ports arrière de la PS5.

le stockage SSD interne la PS5 est assez limitée à 667,2 gigaoctets. Il peut cependant être étendu; cela nécessite un SSD NVMe M.2 capable de traiter au moins 5500 Mo / seconde. A la sortie de la PS5, l’extension de la mémoire n’est pas encore possible, Sony doit d’abord publier une mise à jour logicielle correspondante.

6. Définissez le profil audio 3D

Choisissez le profil audio qui fait apparaître le son particulièrement près de votre oreille.

La PS5 dispose d’un moteur audio spécial pour un meilleur son global. La fonctionnalité prend tout son sens lors de l’utilisation d’un casque si vous sélectionnez l’un des cinq profils audio dans les paramètres qui conviennent particulièrement bien à votre perception acoustique. Pour ce faire, allez dans « Son » et « Sortie audio » dans les paramètres, sous « Casque » vous trouverez « Personnaliser le profil audio 3D ». Différents préréglages peuvent être sélectionnés ici – utilisez celui avec lequel le son semble le plus proche de vos oreilles.