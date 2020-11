Êtes-vous prêt à vous aventurer en Europe et à affronter les ténèbres sur Jupiters Moon? En tant que Beyond Light, la cinquième extension de Destiny 2 est enfin là; les joueurs du monde entier peuvent désormais jouer à la dernière extension! Cette nouvelle extension comprend de nouveaux personnages, quêtes, zones ainsi qu’un nouveau raid! Oh, et n’oubliez pas de réclamer vos cadeaux si vous êtes détenteur du Season Pass!

Destiny 2 Beyond Light Comment obtenir la dualité

Obtenir Dualité dans Destiny 2: Beyond Light, vous devez avoir acheté le Season Pass, car c’est actuellement le seul moyen d’obtenir cette arme exotique. Au démarrage, vous pouvez réclamer Duality depuis l’onglet Season Pass.

Dualité peuvent être réclamés en faisant défiler jusqu’à l’onglet Season Pass, puis en sélectionnant l’icône du package brillant sur la page des récompenses. Ce faisant, la dualité sera à vous, ainsi qu’un nouvel ensemble d’armures à utiliser à ses côtés. Il n’y a pas d’autre moyen d’obtenir cette arme, pas des gouttes d’engrammes exotiques, en terminant des raids, elle est exclusive aux détenteurs du Season Pass.

Cette arme exclusive Dualité est un fusil à pompe qui offre deux modes de tir; il peut tirer des plombs ou des balles de limaces, ce qui dépend entièrement de la façon dont vous souhaitez utiliser l’arme exotique. Changer entre les deux modes de tir est incroyablement simple. Si vous tirez l’arme de la hanche, Dualité va tirer une propagation de plombs, comme n’importe quel autre fusil de chasse, car c’est la norme. Cependant, si vous visez le viseur de l’arme, également connue sous le nom d’ADS, elle tirera une limace dommageable très précise!

Ce qui est encore mieux, c’est l’avantage sur Dualité, qui est appelée Ailes noires. Comme chaque fois que vous obtenez un coup fatal tirant de la hanche, vous gagnerez une pile de buffs qui rendra vos balles encore plus meurtrières. En prime, lorsque vous avez ce buff, il peut être étendu en atterrissant des coups en utilisant le mode de tir de limace. Tant que vous pouvez maintenir votre précision et n’oubliez pas de porter le coup final de la hanche lorsque le buff n’est plus actif. Dualité vous permettra d’annihiler la majorité des ennemis en toute simplicité!

Comme les serveurs sont sans aucun doute instables en raison de la sortie de Beyond Light, c’est une bonne idée de suivre l’état du serveur de Destiny 2. Si vous avez plusieurs copies du jeu, pour jouer avec des amis sur différentes plates-formes, et que vous souhaitez prenez un personnage avec vous à utiliser, puis revérifiez si vous avez activé Cross Save!