Le nouveau look de Zac Efron prouve que « personne n’est mignon avec une moustache »

La lèvre supérieure de Zac Efron a suscité une tempête de critiques après que de nouvelles photographies le montrant portant une moustache soient apparues en ligne cette semaine.

Des photographes l’ont photographié affichant les nouvelles moustaches sur le tournage de son prochain film La plus grande course de bière de tous les temps a New York.

Les Lycée Musical L’homme de premier plan a déjà essayé des looks rasés, barbelés et barbes pleines pour le plus grand plaisir de bon nombre de ses fans. Mais cette fois, la tache pourrait être un cheveu de trop.

Zac Efron porte désormais une moustache. Crédit : Getty Images

Les fans se sont tournés vers Twitter pour exprimer leurs opinions, l’un d’eux déclarant: « C’est la preuve que personne n’est mignon avec une moustache.

« Même Zac Efron a l’air de faire des choses douteuses à huis clos avec une moustache. »

D’autres fans plus dévoués ont contredit les critiques et n’ont clairement pas été déconcertés par le nouveau look.

« Plus d’hommes devraient avoir une moustache et Zac Efron en est la preuve », a déclaré un utilisateur.

La nouvelle et dernière fonctionnalité de la star, La plus grande course de bière de tous les temps, est adapté d’un livre du même nom écrit par Joanna Molloy et John ‘Chickie’ Donahue.

Le nouveau film est décrit sur le site Web d’IMDB comme : « L’histoire d’un homme qui a quitté New York en 1967 pour apporter de la bière à ses copains d’enfance dans l’armée alors qu’ils se battent au Vietnam. »

Efron a réussi à décrocher le rôle principal en tant que John ‘Chickie’ Donohue aux côtés d’autres légendes hollywoodiennes Bill Murray et Russell Crowe.

Pourquoi suis-je si attiré par Zac Efron avec une moustache ? Y a-t-il déjà eu une phase de Zac dont je n’ai pas été amoureux ? Non, ils répondent non…

– Steelers bae (@neruaelle) 8 novembre 2021

Il doit se sentir loin maintenant de son rôle de chant Le début de quelque chose de nouveau avec Vanessa Hudgens dans le premier Lycée Musical film.

Son rôle le plus récent l’a vu incarner la vie du célèbre tueur en série Ted Bundy, qui a kidnappé, violé et assassiné des jeunes femmes et filles dans les années 70.

Les critiques l’ont applaudi pour son rôle de Bundy et la capacité du département des costumes à imiter l’apparence exacte de Bundy.

Efron dans son rôle principal du célèbre tueur en série Ted Bundy. Crédit : Images de tension

C’est peut-être ce film qui a poussé le réalisateur Peter Farrelly à embaucher Zac pour La plus grande course de bière de tous les temps.

La mâchoire d’Efron est apparue plus carrée et ses bras plus musclés que d’habitude dans la séquence vidéo, éveillant les soupçons des fans.

Certains ont même déclenché des rumeurs de chirurgie plastique… mais cette manœuvre faciale n’est certainement pas fausse.