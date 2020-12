Comment vous transformer en peinture de la Renaissance sur TikTok

L’une des dernières tendances sur TIC Tac c’est se montrer dépeint dans un vrai peint dans le style Renaissance, à l’intérieur de clips qui, dans une transition rapide, transforment les protagonistes en peintures anciennes. La plupart des utilisateurs de la plateforme de partage chinoise n’ont certes pas de portraitiste prêt à immortaliser leurs poses, pourtant les vidéos sur le sujet se multiplient de façon spectaculaire, faisant l’envie de ceux qui n’ont pas encore compris l’astuce. Heureusement, obtenir le même résultat n’est pas particulièrement difficile: il suffit d’utiliser deux applications pour le traitement d’images et de vidéos et un effet déjà disponible dans TikTok.

Capturez la vidéo originale

L’effet en question est Distorsion du temps, ou Balayage temporel, et la première étape consiste simplement à filmer une vidéo tout en maintenant une pose jusqu’à ce que la ligne bleue qui définit la limite de l’effet termine sa descente de haut en bas. La vidéo résultante est ensuite enregistrée sur le téléphone et portée à la fin: il est nécessaire de capturer une capture d’écran de la dernière image qui sera ensuite utilisée pour créer le tableau de style Renaissance.

Créer le tableau

La photo est ensuite téléchargée sur Picsart, une application pour Android et iOS qui permet d’apporter des modifications assez rapidement et intuitivement, mais aussi d’appliquer des filtres qui donnent à l’image l’apparence d’un tableau. Dans l’application, vous devez d’abord découper votre image pour la séparer de l’arrière-plan et éventuellement en ajouter une avec un thème de la Renaissance, comme une vraie peinture. Plus tard, vous pouvez appliquer des autocollants du même contenu, et enfin utiliser des filtres et des ajustements (comme l’effet Pastel) pour donner à l’image un effet peint.

Fusion vidéo et peinture

Après avoir exporté l’image recréée, il est nécessaire de la fusionner avec la vidéo prise initialement, pour rendre l’image apparaît en correspondance avec la ligne horizontale descendant dessiné par l’effet Distorsion temporelle. Pour ce faire, vous devez utiliser Videoleap ou une autre application de montage vidéo avec des fonctionnalités similaires: placez le calque photo au-dessus du calque vidéo et utilisez un masque linéaire pour afficher progressivement l’image modifiée au lieu de la vidéo, en prenant soin de vous déplacer la marge horizontale du masque afin qu’elle corresponde à la tendance de la ligne d’effet dans la vidéo enregistrée par TikTok.