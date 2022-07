Chris Hemsworth dit que Thor: la coupe originale de 4 heures de Love and Thunder était « Batsh * t Crazy »

De nombreux fans de Marvel s’attendent à ce que chaque film sorti dans le MCU soit épique, non seulement dans les enjeux de l’histoire, mais aussi dans sa durée. Cela signifie que les offres de cette année les ont jusqu’à présent laissés sur leur faim, surtout lorsque Doctor Strange dans le multivers de la folie et Thor : Amour et tonnerre ont été deux des films Marvel les plus courts à ce jour et les deux avaient apparemment beaucoup de séquences éditées. Selon un rapport de Steve Weintraub de Collider, Thor : Amour et tonnerreLa coupe d’assemblage originale de , qui rassemblait toutes les séquences tournées en un seul endroit, durait 4 heures et Chris Hemsworth l’a appelé « batsh * t fou ».

Alors que les coupes d’assemblage sont très décousues et ne sont pas destinées au public, il ne fait aucun doute que de nombreux fans aimeraient s’asseoir et voir cette version surdimensionnée de la dernière aventure de Thor, surtout quand il semble que la coupe originale était le double de la longueur de la coupe finale de le film. Avec de nombreuses stars du film commentant la quantité de séquences qui ont été abandonnées pour le bien de l’histoire, il est clair que de nombreuses idées qui ont été filmées ont fini par ne pas être utilisées, apparemment parce que cela donnait l’impression que tout cela ressemblait à un gros Monty Python. esquisser. La réalisatrice Taika Waititi a commenté :

« C’était environ quatre heures. Et beaucoup de temps sur le plateau … Nous en parlions auparavant, comme quand, sur le moment, vous vous dites: « C’est la plus grande chose que quiconque ait jamais filmée dans l’histoire du tournage. » Et vous entrez dans le montage. Vous êtes comme, « J’aime toujours un peu ça. » Et puis, après environ six mois de présence dans le film, vous réalisez que c’était amusant ce jour-là, mais cela n’a rien à voir avec le film.

Hemsworth a suivi cela avec ses pensées, qui se sont accumulées pour:

« Batsh * t fou, sauvage, coupe de quatre heures que j’ai jamais vue. C’était comme un croquis de Monty Python.

Bien que cela semble être une évidence avec autant de séquences inutilisées, Thor : Amour et tonnerreLe réalisateur de Taika Waititi ne pense pas qu’il fera une coupe de réalisateur dans un avenir proche et ne reverrait heureusement pas les images supprimées. Lorsqu’on lui a demandé combien de temps il pensait qu’une coupe prolongée durerait, Waititi a déclaré:

« Je ne sais pas. Je ne veux voir aucune des images de ma vie, mais genre… C’est tellement fatiguant. La dernière chose que je veux dire, c’est « Je suppose que je dois réessayer cette scène. » Le film a maintenant une structure solide. Tout ce que nous mettons d’autre comme une grande et longue scène… comme un groupe de soldats qui vont dîner avec des Français sur une rivière, vous savez ? Si nous mettons une grande et longue scène comme ça, et je me sens comme… désolé pour ça.

Alors que certaines premières critiques ont mentionné que l’humour du film était à la fois la meilleure et la pire chose à propos de Thor : Amour et tonnerreil semble que Waititi ait fait un effort conscient pour rendre l’histoire fluide et cohérente en supprimant de nombreuses scènes qui ne servaient qu’à livrer des blagues, et cela donne l’impression que même si nous en verrons probablement une partie dans le Blu-ray et Sortie de DVD, les fans ne devraient pas s’attendre à ce qu’il apparaisse de si tôt dans la coupe d’un réalisateur ultime.