Les militants trans en Allemagne veulent une réforme de la loi «  archaïque  » sur la reconnaissance du genre

Un participant tient une pancarte disant « Homme, femme, humain » lors d’un défilé de Christopher Street à Hambourg le 1er août 2020. (MORRIS MAC MATZEN / AFP via )

Les militants trans en Allemagne veulent que la loi «archaïque» de reconnaissance du genre soit réformée afin que le genre légal puisse être changé par un processus d’auto-déclaration.

Le processus actuel, en place depuis 40 ans, voit les personnes trans en Allemagne contraintes dans un processus long, coûteux et bureaucratique pour changer leur sexe légal et leur nom, les militants disant que la réforme est attendue depuis longtemps.

La militante trans Felicia Rolletschke, 26 ans, a commencé à changer de nom légal et de sexe en 2015 – le processus a pris trois ans au total et lui a coûté plusieurs milliers d’euros.

« C’est vraiment un tracas et un inconvénient de changer votre nom légal et votre sexe », a déclaré Rolletschke Deutsche Welle.

« Fin 2015, avant même de sortir correctement, j’ai trouvé un très bon thérapeute », a déclaré Rolletschke. «Ensuite, nous avons convenu que je devrais commencer la paperasse pour le tribunal afin de changer mon nom, avant même que je ne commence l’hormonothérapie et la chirurgie. Mais pour lancer ce processus, je devais payer 1 600 € (1 955 €).

« Il ne devrait pas être nécessaire d’avoir suffisamment d’argent pour changer de nom légal. »

Après une première audition devant un juge, Rolletschke a dû payer deux psychologues nommés par le tribunal pour l’évaluer.

«Mes deux évaluations ont duré chacune deux heures, quatre heures au total. Ce sont des évaluations psychologiques où ils parlent de toute l’histoire de votre vie. Ils posent des questions sur les expériences sexuelles, l’orientation sexuelle, les fétiches, les structures familiales. Ils ont couvert de nombreux sujets qui n’étaient pas pertinents pour le genre », a-t-elle déclaré.

«Ils ont jugé à quel point mon maquillage était bien appliqué. Ils ont également noté que j’avais croisé les jambes en m’asseyant », a-t-elle dit. «Et ils ont jugé mon orientation sexuelle. Par exemple, si vous êtes une femme trans + et que vous vous intéressez exclusivement aux hommes, cela signifie des points bonus. «

«C’était comme s’ils venaient d’un lieu de pathologisation. Ils semblent croire qu’être trans est une maladie mentale.

L’Organisation mondiale de la santé a retiré le fait d’être transgenre de sa liste de troubles mentaux en mai 2019.

La « loi transsexuelle » allemande

La réforme de la soi-disant «loi transsexuelle» allemande est sur la table, avec deux nouveaux projets de loi actuellement devant le parlement allemand qui introduiraient une nouvelle loi d’auto-déclaration, ou Selbstbestimmungsgesetz.

Le dernier projet de loi a été présenté par les Verts en juin 2020 et verrait un simple système d’auto-déclaration remplacer le processus actuel, ce qui signifie que «tout le monde pourrait soumettre une déclaration sur l’indication du sexe et l’utilisation de son prénom dans un registre. Bureau ». L’auto-déclaration supprimerait l’obligation pour les personnes trans de subir une évaluation psychologique avant de changer de nom ou de sexe.

Un deuxième projet de loi similaire a été présenté par le Parti démocrate libre. Les deux projets de loi autoriseraient l’autodéclaration des personnes âgées de 14 ans et plus, et les deux ont été discutés lors d’une audition spéciale du parlement allemand en novembre au cours de laquelle un groupe d’experts a principalement convenu – à l’exception d’un médecin – de la nécessité d’une réforme.

La loi allemande sur la reconnaissance du genre a déjà été mise à jour – en 2017, les législateurs ont approuvé des plans visant à introduire une troisième option de genre sur les documents officiels. Cela faisait suite à un changement en 2011, avant lequel les personnes trans devaient être «infertiles en permanence» et avoir «subi une intervention chirurgicale qui avait modifié ses caractéristiques sexuelles externes et qui avait pour résultat de rapprocher clairement l’apparence de la personne de celle de l’autre sexe. ”D’être légalement reconnu en Allemagne.

L’introduction de l’auto-déclaration de genre permettrait à l’Allemagne de s’aligner sur de nombreux autres pays européens, dont Malte, le Danemark, la Belgique, le Luxembourg, l’Irlande, l’Islande, la Suède, la Norvège et le Portugal, qui, depuis une décision du Conseil de l’Europe en 2015, versions de la reconnaissance légale du genre fondées sur l’autodétermination.