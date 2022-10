Comment transformer rapidement votre Android en noir et blanc

Nous vous expliquons comment rendre votre écran Android en noir et blanc très facilement et sans rien installer.

pourquoi quelqu’un voudrait transformer l’écran de votre mobile en noir et blanc?

Les réponses possibles sont multiples, économisez la batterie, reposez vos yeux, ressentez moins l’envie de regarder le téléphone portable ou juste parce que.

Dans le cas des téléphones mobiles dotés d’un écran amolé, la consommation de la batterie n’est pas un problème, car ce type d’écran désactive les pixels de couleur afin que les tons noirs soient beaucoup plus intenses, mais si vous faites partie de ceux qui ont un mobile avec écran traditionnel, ça peut être pratique savoir baisser la consommation en changeant la tonalité de l’écran.

MIUI : comment changer l’animation de l’écran de chargement de votre Xiaomi

Quelle que soit la raison, aujourd’hui nous allons vous parler de la méthodes que vous pouvez utiliser pour changer la teinte de votre écran en noir et blanc.

Comment changer les couleurs de votre écran en noir et blanc

Comment changer les couleurs de votre écran en noir et blanc

Depuis l’application Bien-être numérique

Application Bien-être numérique il nous permet planifier une heure pour que l’écran devienne noir et blanccela nous rappelle qu’il est temps de mettre de côté l’appareil pour aller dormir.

Pour programmer l’heure à laquelle vous souhaitez modifier l’apparence de l’écran de votre mobile, vous devez suivre ces étapes :

ouvrir l’application Bien-être numérique.

Sélectionnez l’option dans le menu mode heure du coucher et planifier l’heure.

Cliquer sur Personnaliser

Alors choisi Niveaux de gris.

C’est tout, le moment venu, l’écran du mobile passera du mode couleur au noir et blanc.

Depuis les paramètres Android

Une autre option est changer l’apparence de l’écran à partir de la section des paramètres Androiddans ce cas, le mode noir et blanc restera établi jusqu’à ce que nous décidions de le changer à nouveau manuellement.

Accéder à Réglages.

Aller à la rubrique À propos du téléphone.

Cherchez la rubrique Version ou numéro de build.

Appuyez 7 fois sur cette option, jusqu’à l’apparition d’un message indiquant que vous êtes dans le mode développeur.

Sélectionnez ensuite simuler l’espace colorimétrique.

Dans les options, choisissez monochromesur certains appareils l’option apparaîtra achromatopsie à sa place.

Après avoir effectué ces étapes, vous verrez que les couleurs sur votre écran apparaissent automatiquement en niveaux de gris.

Pour remettre votre écran en mode normal, il vous suffit de rentrer dans le menu et de désactiver l’option monochrome Soit achromatopsieainsi les couleurs de votre écran seront à nouveau vues comme d’habitude.

6 astuces pour personnaliser l’écran d’accueil d’un Samsung Galaxy

Depuis la couche de personnalisation

Certains fabricants de mobiles ajoutent une couche supplémentaire au système Android. En général, cette couche comprend généralement des fonctions très utiles qui nous aident à adapter le fonctionnement de notre téléphone à nos propres goûts et besoins.

Parmi les fonctions supplémentaires, il y a généralement une section pour améliorer ou changer l’apparence de l’écran. On peut par exemple calibrer les couleurs, le contraste et la luminosité et même mettre l’écran en noir et blanc.

Comme l’emplacement de cette fonction change généralement en fonction de la couche de personnalisation dont nous disposons, il est recommandé de allez dans le menu des paramètres ou de la configuration et écrivez un terme clé dans le moteur de recherche qui nous aidera à le trouver, comme « monochromatique », « échelle de gris », « noir et blanc »etc.

Une fois la fonction localisée dans le menu, il vous suffit de suivre les étapes indiquées par le système lui-même pour activer le changement.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂