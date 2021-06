Le jour où Chris Evans et Marilyn Manson ont travaillé ensemble

Actuellement, Chris Evans Il est l’un des acteurs les plus célèbres, aimés et respectés d’Hollywood. De nombreux rôles l’ont amené à être au sommet aujourd’hui, mais son passage dans la franchise Marvel en tant que Captain America a fait de lui une étape importante dans le cinéma, le catapultant vers une renommée internationale. Malgré le fait qu’il ne fasse plus partie du groupe Avengers depuis 2019, son personnage de super-héros reste dans les mémoires.

En fait, tel est le succès que Chris Evans atteint étant Captain America qu’aujourd’hui, Le 13 juin 2021, les fans de Marvel du monde entier fêtent son anniversaire. Bien que cela semble impossible à croire, puisqu’il est une star depuis son plus jeune âge, l’acteur a aujourd’hui 40 ans et nombre de ses followers ont voulu se souvenir de lui avec différentes dédicaces à travers les réseaux sociaux.

Chris Evans fête ses 40 ans en plein succès. Photo : (Getty)



Cependant, pour le commémorer dans Spoiler nous avons choisi un moment emblématique de sa carrière que vous ne connaissiez probablement pas : Avant d’être célèbre, il a participé à une vidéo de Marilyn Manson. Un amour entaché est le titre de la chanson dont faisait partie Evans, qui a été réalisée pour le film Not another Teen Movie, une parodie américaine d’adolescents et que l’audiovisuel de Manson reflète parfaitement.







D’après ce que l’on voit dans la piste musicale, Chris Evans Il incarne un jeune homme d’une fraternité américaine qui est à une fête avec ses amis et les filles se mettent en quatre pour lui. De plus, au début de la vidéo, son personnage se tient près de la porte avec un verre d’alcool à la main et, lorsqu’une fille entre dans la pièce où il se trouve, elle le salue d’un baiser, le laissant surpris.

Et, bien que tout indiquait que le rôle d’Evans allait gagner en importance tout au long de la vidéo, il n’est apparu que dans les premières minutes. Mais même ainsi, il est toujours d’actualité puisque cette participation a été l’une des premières fois que Chris est apparu devant la caméra et a ensuite lancé sa vie d’acteur vers un maximum de succès.