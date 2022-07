Le Joker n’apparaîtra pas dans Gotham Knights, selon le directeur créatif, et Batman est « vraiment mort ».

Homme chauve-souris est « en fait mort » dans Gotham Knights, selon le directeur créatif de WB Games Montréal, Patrick Redding, lors d’une séance de questions-réponses avec les fans au Comic-Con de San Diego. Cette fois, il n’y aura pas de backsies dans la cinématique de clôture ou quoi que ce soit d’autre. Le Joker n’y sera pas non plus, bien que Redding ait ajouté : « Je ne confirmerai ni ne nierai si Harley y est. » après avoir fait cette réclamation. Étant donné que Harley Quinn est actuellement le visage de l’univers DC, son apparition ne serait pas si inattendue.

Un dernier secret de Gotham Knights a été révélé par Redding : le nombre de points d’interrogation du Riddler qui seront dispersés tout au long de l’interprétation du jeu de Gotham City. Il semble qu’il y en ait « exactement un ». Désolé, les aficionados des puzzles.

Les joueurs doivent se méfier des affirmations préalables à la sortie des jeux vidéo Batman. Rocksteady a précédemment déclaré qu’il n’était pas intéressé à avoir un Bruce Wayne jouable à Arkham City et que l’Arkham Knight était « un personnage tout à fait original », ce qui s’est avéré faux.

Même si Gotham Knights ne se déroule pas dans la même version de l’univers DC que les jeux Arkham, malgré leurs parallèles évidents, c’était un développeur différent qui créait des jeux dans une continuité différente. Cependant, WB Games Montréal a de l’expérience dans la création de jeux dans un style similaire. Lors de la promotion d’Arkham Origins, Black Mask a été salué comme un antagoniste de premier plan, mais le Joker l’a rapidement éclipsé et a repris le devant de la scène.

Au SDCC, une toute nouvelle bande-annonce de personnage de Gotham Knights a également fait ses débuts, y compris Batgirl. Elle s’engage dans un combat à l’aide d’un tonfa électrifié qui peut être utilisé pour marteler le sol, se tyrolienne en combat rapproché et utilise des batarangs pour étourdir une bande de voyous. Elle a également une deuxième tenue avec un capuchon qui ressemble plus à un casque et semble être plus fortement blindé que son standard.

C’est certain – cela semble certainement être bien meilleur que les retournements inutiles et le double saut de Red Hood avec « l’énergie de l’âme » que nous avons vu dans une démo de gameplay en mai.

Le 25 octobre, Gotham Knights devrait sortir. Suicide Squad : Kill the Justice League de Rocksteady, quant à lui, a été repoussé à 2023.