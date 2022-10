Le film Super Mario de Disney qui a été un désastre complet

La bande-annonce du nouveau film atelier d’éclairage et Nintendo, »Le film Super Mario Bros. » a récemment fait son apparition sur Internet, révélant les incroyables détails d’animation qui avaient été appliqués aux personnages de Mario et à l’emblématique Royaume Champignon. Bien qu’il reste encore un peu de temps pour voir sa sortie en salles, il semble que la production soit sur la bonne voie.

Cependant, ce n’est pas la première fois que Super Mario est porté au grand écran, puisqu’en 1993, Disney a sorti une adaptation en direct du jeu vidéo Nintendo mettant en vedette Bob Hoskin Oui Jean Leguizamo comme Mario et Luigi respectivement, ainsi que Dennis Hopper jouant le roi Koopa, que nous connaissons actuellement sous le nom de Bowser.

En pensant qu’il s’agit d’une production Disney et avec de grands acteurs, tout le monde s’attendrait à un grand succès, mais malheureusement ce ne fut pas le cas. » Super Mario Bros. » a rencontré un accueil critique lamentable et a été rapidement salué comme le pire film de jeu vidéo de tous les temps. Même Hoskins lui-même l’a décrit comme « la plus grande déception » de toute sa vie.

Hoskins a donné la meilleure performance dans le film en tant que héros de la classe ouvrière et adorable cynique Mario. Il a joué le rôle aussi dur qu’Eddie Valiant dans « Qui a encadré Roger Rabbit? » et a transformé Mario en un homme de premier plan qu’un spectateur pourrait facilement soutenir, même lorsque le matériel autour de lui n’était pas à la hauteur de son niveau. .

Ce qui a rendu » Super Mario Bros. » si mauvais, c’est qu’à aucun moment le matériel source n’a été respecté. Par exemple, ici, le roi Koopa apparaît à moitié humain, complètement à l’écart de l’ennemi monstrueux que nous connaissons tous et le « Royaume Champignon » a également été exclu, car aucun des personnages caractéristiques du monde du jeu vidéo n’y était inclus.

Pourtant, au fil du temps, le film » Super Mario Bros. » a acquis une réputation de classique culte et a même eu une version étendue de 20 minutes de plus. S’il y a quelque chose de bon à sauver de ce film, c’est sans aucun doute son casting, car chacun a ajouté une touche unique à son personnage.

»The Super Mario Bros. Movie » est attendu par tous les fans du plombier, car ce sera ce qui semble être une version digne de l’héritage du plus grand personnage de Nintendo. Bien qu’il y ait eu polémique sur les élections dans son casting, le design de Mario, Bowser, Toad et Luigi a fait le bonheur des internautes, même s’il faudra attendre sa première le 7 avril 2023.