Kristina Schulman, une candidate de la saison 21 de « The Bachelor » et de la saison 4 de « Bachelor in Paradise », a parlé des poussées avec lesquelles elle lutte en raison de sa dermatite périorale.

Schulman, 28 ans, a partagé une vidéo sur Instagram documentant sa peau à travers des selfies et de courts clips vidéo au cours de la dernière année, montrant le bon et le mauvais de son parcours de peau « brute, émotionnelle et non filtrée ».

Kristina Schulman. Kristinaschulman / Instagram

« Ce matin, je me suis réveillée déprimée, accablée, triste et vaincue », a-t-elle commencé la légende. « Au cours des derniers jours, je suis resté silencieux et en dehors des réseaux sociaux dans l’espoir d’atteindre un état mental où je pourrai partager mon parcours de skins + mes progrès – ce progrès n’est pas encore arrivé… pour l’instant. »

Elle a poursuivi en ajoutant: «Après des années à traiter tranquillement la dermatite périorale (DP), je voulais m’ouvrir et partager mon parcours. Fin décembre 2020, beaucoup d’entre vous ont répondu à mes histoires IG avec vos propres luttes personnelles et ce qui vous a aidé à faire face ou à traiter la maladie.

Schulman a déclaré qu’elle avait écouté les histoires personnelles de ses abonnés, fait ses propres recherches et suivi les conseils qui s’appliquaient le mieux à elle lorsqu’il s’agissait de traiter sa maladie de Parkinson. Elle a dit qu’elle avait essayé un régime sans produits laitiers et sans gluten, mais sa maladie de Parkinson revenait sans cesse.

Elle a partagé certaines des autres suggestions qu’elle a prises en compte pour sa routine, ajoutant: «Néanmoins, j’ai suivi mes changements alimentaires, introduit un régime anti-inflammatoire, j’ai éliminé les produits SLS, je lave mes draps avec un détergent hypoallergénique, je laver mes pinceaux de maquillage et éliminer les produits de maquillage qui, selon moi, pouvaient avoir causé mes poussées, je me suis réservé à n’utiliser qu’un nettoyant doux, une crème hydratante légère et un masque Aquaphor occasionnel… mais nous y sommes, toujours aux prises avec des poussées aléatoires qui font mal , démangeaisons, brûlures, sensation de sécheresse et de tiraillements⁣.

Schulman est allé voir un dermatologue en mai 2019, qui soupçonnait qu’elle souffrait de la MP, et le traitement prévoyait une solution à son état.

« Le traitement a fonctionné pendant quelques mois mais pas à long terme, le doute et la défaite ont commencé à s’installer », a-t-elle déclaré. « J’ai un rendez-vous prévu pour voir mon dermatologue, cette fois j’espère être mieux préparé et offrir quelques connaissances en retour ».

Elle a conclu sa déclaration sur une note optimiste au sujet de son état, écrivant : « Bien que je sache que je ne suis pas seul dans cette ou avec cette condition (ce qui est très difficile à traiter car les déclencheurs sont différents pour chaque individu), j’espère que nous pourrons créer une communauté où nous pouvons partager ouvertement notre parcours et nos réussites – dans cet article, je partage mon parcours, ce n’est en aucun cas un avis médical.

Qu’est-ce que la dermatite périorale ?

Selon l’American Osteopathic College of Dermatology, la dermatite périorale est une éruption cutanée du visage qui survient le plus souvent autour de la bouche, mais peut s’étendre autour du nez et parfois des yeux. L’éruption apparaîtra rouge et peut avoir une texture écailleuse ou bosselée avec le potentiel de démangeaisons ou de brûlures légères. La Cleveland Clinic rapporte que bien que cela soit plus courant chez les femmes entre 24 et 45 ans qui utilisent des stéroïdes topiques et des crèmes pour le visage, les hommes et les enfants peuvent également développer la MP.

Schulman n’est pas seule dans sa lutte contre la maladie de Parkinson. À la fin de 2019, une présentatrice de nouvelles locales à Miami a parlé à la caméra de sa lutte douloureuse contre la maladie.

Frances Wang a partagé une série de photos sur Instagram en octobre 2019 de la progression de l’éruption cutanée qui s’est périodiquement aggravée au cours des quatre mois. Après avoir cru qu’elle ne souffrait que d’eczéma, on lui a finalement diagnostiqué une MP, ce qui a compliqué son travail devant la caméra.

En décembre 2019, l’état de santé de Wang semblait s’améliorer, partageant une mise à jour sur Instagram après que son premier message ait attiré l’attention des médias sociaux. Wang avait encore quelques rougeurs, mais a déclaré que la plupart étaient plates et faciles à couvrir avec du maquillage. L’inflammation a diminué et sa peau était globalement en bonne santé.

« La seule chose que je ressens vraiment a joué un rôle déterminant dans ma guérison, c’est le soulagement que j’ai ressenti en partageant avec vous tous », a conclu Wang. « Mon niveau de stress et mon anxiété ont considérablement diminué depuis que j’ai publié ces photos pour la première fois en septembre. Quoi qu’il en soit, je voulais juste vous donner une mise à jour. MERCI de suivre à nouveau mon parcours pour une peau claire.