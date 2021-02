WandaVision: bande-annonce officielle, heure de la première et durée de l’épisode 8

La fin arrive! WandaVision lancera son huitième épisode sur Disney + et approchera de la clôture définitive de sa série. Kevin Feige a laissé entendre qu’il n’y aurait pas de deuxième saison, donc les deux chapitres à venir seront encore plus décisifs parce qu’ils ont beaucoup à révéler. Passez en revue tout ce que vous devez savoir avant la première: bande-annonce officielle, calendrier et durée. Épingle de sûreté!

La première série Marvel de l’histoire était quelque chose dont il fallait parler depuis le début. Son format nouveau et son intrigue intrigante ont attiré les fans. Ajouté à la phase 4 du MCU qui a ouvert la porte à un multivers de dimensions inconnues. Il reste encore de nombreuses questions auxquelles il faut répondre et Reste à voir le fameux camée qu’Elizabeth Olsen et Paul Bettany ont avancé.

Quel sera le chapitre 8 de WandaVision sur Disney +?

La bande-annonce du chapitre 8 de WandaVision sur Disney + montre un retour en arrière de ce qui s’est passé jusqu’à présent et la voix de Wanda est entendue dans une phrase de l’épisode 7: « Je commence à penser que tout cela n’a aucun sens ». De plus, une voix mystérieuse a répondu « Il n’y avait pas d’autre moyen. » Dans les scènes suivantes la sorcière écarlate perdra définitivement le contrôle de la situation.

Combien de temps le chapitre 8 de WandaVision durera-t-il sur Disney +?

L’épisode 8 de WandaVision durera 47 minutes et ce sera le plus long de la série. Jusqu’à présent, la durée des premières avait été 30, 37, 33, 35, 42, 38 et 38 minutes respectivement. Ils comprenaient sept minutes de crédits à l’exception de la dernière version qui avait une scène post-crédits inattendue.

Quand le chapitre 8 de WandaVision est-il présenté en première sur Disney +?

Disney + a le mode de publier ses épisodes chaque semaine et le jour désigné est le vendredi. De cette manière, Le chapitre 8 arrivera le 26 février 2021 au service de streaming. Les plus anxieux doivent se lever tôt pour être les premiers à les voir car en Amérique latine il sera disponible tôt le matin.

À quelle heure le chapitre 8 de WandaVision est-il présenté en première sur Disney +?

Les horaires établis pour les lancements Il est 2 heures du matin au Mexique et en Amérique centrale, 3 heures du matin en Colombie, au Pérou et en Équateur, 4 heures du matin au Venezuela et en Bolivie, 5 heures du matin au Chili, en Argentine, en Uruguay et 9 heures en Espagne.