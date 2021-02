Comment savoir quel ordinateur portable de la série GeForce 30 est le plus puissant

Nous comprenons si vous ne savez pas comment faire la différence entre divers nouveaux ordinateurs portables de jeu utilisant des GPU GeForce RTX série 30. Nvidia a brouillé ce que signifie «Max-Q» avec les GPU de la série 30, il est donc encore plus difficile de choisir un ordinateur portable en fonction de ses performances.

Max-Q, où es-tu?

Auparavant, Max-Q désignait un GPU mobile Nvidia qui était réglé pour tirer le meilleur parti d’un ordinateur portable de jeu fin et léger en utilisant le moins de tension – avec la compréhension tacite que des sacrifices ont été faits pour y parvenir.

Dans le cadre du lancement par Nvidia des ordinateurs portables de la série RTX 30 au CES, la société a discrètement transformé Max-Q en un terme générique qui couvre tout, de WhisperMode 2.0 et Advanced Optimus à Dynamic Boost 2.

Ce qui déroute le plus les gens, cependant, c’est que Max-Q ne signifie plus que l’ordinateur portable est mince ou léger. En fait, nous voyons des ordinateurs portables qui dans le passé auraient secoué des versions pleine puissance du GPU en cours de construction avec des versions «Max-Q» à faible consommation.

« Max-Q » vs « Max-P: » Quelle est la différence?

Pour autant que nous puissions en juger, «Max-P» signifie des performances maximales, tandis que Max-Q signifie, enfin, maximum Q. La version Max-Q à faible consommation d’un GPU mobile sera différente de sa version Max-P plus puissante en fonction de sa plage de puissance. Parmi les trois GPU de la série RTX disponibles à ce jour, la GeForce RTX 3080 haut de gamme devrait tirer le meilleur parti de la puissance supplémentaire, car elle va de 80 watts à plus de 150 watts. Nous constatons déjà des variations de performances de 15% à 25% en fonction des différences de puissance entre les ordinateurs portables GeForce RTX 3080.

La GeForce RTX 3070 est susceptible de rester plus cohérente, car la plage de puissance est beaucoup plus limitée à 80 watts à 125 watts.

Le RTX 3060 a de très larges variations de puissance de 60 watts à 115 watts, mais nous pensons que celles-ci seront plus situationnelles. Un ordinateur portable très mince de 3,5 livres avec un GPU de 60 watts devrait être plus lent.

Nvidia Chacun des GPU mobiles de la série RTX 30 a une plage de puissance, et leurs versions Max-Q devraient rester près de l’extrémité inférieure, tandis que leurs versions Max-P devraient voler à l’extrémité supérieure.

Comment faire la différence

Comment savoir si vous obtenez une version plus puissante ou une version moins puissante? Ça va prendre un peu de travail de détective. Nous avons mis au point quelques moyens qui, sans être totalement infaillibles, devraient vous aider à faire la différence.

1. Vérifiez le poids

La physique simple dit que vous ne pouvez pas obtenir autant de performances avec un ordinateur portable de 4,5 livres que pour un ordinateur qui pèse 6,5 livres. En regardant les spécifications publiées des ordinateurs portables de la série RTX 30 jusqu’à présent, vous pouvez supposer que n’importe quel ordinateur portable de 18 mm ou plus mince et pesant moins de 4,5 livres est la variante «Max-Q» à faible puissance dans les modèles 3070 ou 3080. Bien que nous aimerions avoir tort, nous ne pensons tout simplement pas que les ordinateurs portables de moins de 4,5 livres auront une GeForce RTX 3080 optimisée pour une consommation d’énergie très élevée.

Ce qui va vous rendre fou, c’est que vous ne pouvez pas supposer que le contraire est vrai. Vous ne pouvez pas supposer qu’un ordinateur portable épais et lourd a la version de performance maximale. En fait, nous avons testé à la fois un ordinateur portable de 6 livres et un ordinateur portable de 6,5 livres avec des écrans de 17,3 pouces, et l’un avait la version de 105 watts à faible puissance (avec Dynamic Boost 2), tandis que l’autre en avait une optimisée pour 155 watts de puissance.

2. Ne vous fiez pas uniquement au site Web du fournisseur

Fait intéressant, les fournisseurs d’ordinateurs portables eux-mêmes n’ont pas encore détaillé les niveaux de puissance des GPU de leurs ordinateurs portables. Les détails peuvent être obscurcis parce que les fournisseurs ne savent tout simplement pas encore – certains n’ont pas été publiés – ou ils ne veulent pas mettre en évidence ce qui pourrait être une faiblesse perçue.

Nous voyons certaines vitrines identifier les GPU à l’intérieur. Ainsi, alors que le MSI GP66 sur la page Web de MSI ne dit pas ce que GeForce RTX 3080 se trouve à l’intérieur, la liste de Newegg indique en effet qu’il s’agit de la variante Max-Q.

Bien sûr, les spécifications des magasins pour les ordinateurs portables peuvent être erronées, mais après avoir examiné plusieurs listes d’ordinateurs portables pour différents fournisseurs d’ordinateurs portables, nous avons l’impression d’obtenir plus d’informations des magasins que des vendeurs d’ordinateurs portables pour une fois.

Le bloc d’alimentation plus grand de 280 watts (en haut) est nécessaire pour piloter un ordinateur portable avec la GeForce RTX 3080 réglée pour sa plage de 150 watts, tandis qu’un ordinateur portable avec un bloc d’alimentation plus petit de 230 watts (en bas) indique que la GeForce à faible puissance La variante RTX 3080 est présente.

3. Bloc d’alimentation puissant, ordinateur portable puissant

Le bloc d’alimentation est un indicateur précis du fait qu’une GeForce RTX 3080 est la version la plus puissante. Plus le GPU est puissant, plus vous avez besoin de puissance pour l’exécuter. En regardant plusieurs listes de différents ordinateurs portables GeForce RTX 3080 dont nous savons qu’ils sont réglés pour Max-P / 155 watts ou Max-Q / 105 watts, le bloc d’alimentation semble faire la différence.

Les ordinateurs portables dotés de briques de 230 watts ressemblent tous à des GPU GeForce RTX 3080 réglés pour une puissance Max-Q inférieure. Les ordinateurs portables avec des briques de 280 watts pilotent la variante Max-P hautes performances. Par exemple, le nouveau Blade Pro 17 de Razer, avec son corps mince et son bloc d’alimentation de 230 watts, ne pouvait pas exécuter la version la plus puissante du GPU RTX 3080. Il doit à la place basculer la version Max-Q.

4. Attendez les examens indépendants

On dit que les critiques d’ordinateurs portables de jeu auront encore plus d’importance cette génération, et nous sommes d’accord. Si vous êtes préoccupé par le niveau de puissance d’un GPU dans un ordinateur portable, vous devez absolument attendre que l’ordinateur portable soit touché par un tiers neutre et compétent, car c’est peut-être le seul moyen de le confirmer.

Garder les choses en perspective

Avant de vous rendre fou en essayant de déterminer quel GPU est dans un certain ordinateur portable, vous voudrez probablement garder à l’esprit que les variations de performances réelles peuvent ne pas avoir beaucoup d’importance. Selon le jeu ou l’application que vous exécutez, la différence entre un GPU de la série Max-P 30 et une version Max-Q peut être aussi petite que 10%, ce qui ne vaut pas la peine de transpirer.

