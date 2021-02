La théorie de WandaVision prouve que Wanda n’a pas ressuscité la vision ou créé sa réalité de sitcom?

Beaucoup WandaVision les fans sont convaincus que Wanda est la personne à blâmer pour avoir kidnappé les habitants de Westview et les avoir piégés dans une pseudo-réalité. Et les preuves incriminantes nivellent l’Avenger. Mais en même temps, il devient de plus en plus évident que non seulement Wanda ne contrôle pas vraiment ce qui se passe à Westview, n’a pas créé le monde de la sitcom en son sein et n’a aucune prise sur son peuple, mais ce n’est pas non plus elle qui a redonné vie à Vision.

La théorie dominante, selon SWORD et la plus grande partie des fans du MCU, est que Wanda contrôle Westview. Dans l’épisode 5, même Vision est arrivée à la conclusion qu’elle marionnettait les habitants de la ville. Si nous voyons juste la surface des événements, sans aller plus loin, il apparaît en effet que Wanda est le cerveau. Mais creusez un peu plus et vous constaterez que lorsque Wanda dit à Vision qu’elle ne sait pas « comment tout cela a commencé en premier lieu », elle ne ment peut-être pas.

Wanda et Agnes sont-elles des co-conspirateurs?

Comme la scène du début de l’épisode, Agnes est apparue la deuxième Wanda a admis qu’elle avait besoin d’aide pour lutter contre les jumeaux qui pleuraient continuellement. Bien qu’il semble que les distractions ou l’aide apparaissent dès que Wanda en a besoin, c’est seulement l’apparence d’Agnès qui ne surprend pas Wanda, ce qui laisse entendre qu’elle est en train de faire son arrivée.

Mais vers la fin de l’épisode, même si la « mauvaise » arrivée de Pietro a empêché Vision d’affronter Wanda, cette dernière a été véritablement surprise et choquée de le voir là-bas. On dirait plus qu’elle n’a pas été la seule à l’amener à sa porte – quelqu’un ne voulait pas que Wanda dise à Vision pourquoi elle est à Westview en premier lieu si elle n’a pas créé la sitcom-réalité.

Maintenant, beaucoup ont souligné que lorsque Vision refuse avec hésitation l’aide d’Agnès pour s’occuper des jumeaux, son personnage de rupture et demandant directement à Wanda si elle devrait « prendre par le haut » signifie qu’elle et Wanda sont ensemble. Mais remarquez à quel point Agnes (qui nous sommes sûrs est vraiment Agatha Harkness) est visiblement effrayée lorsque la scène ne se déroule pas selon le « script » – elle a peur de Wanda. Mais Wanda est également troublée par le changement soudain de son comportement, qui brosse un tableau tout à fait différent.

Alors que l’Agatha Harkness dans les bandes dessinées était le mentor et le bienveillant de Wanda, ici elle ressemble plus à un laquais, un coup de main / espion mis en place pour aider / superviser Wanda et sa vie. Si elle avait été l’amie ou la co-conspiratrice de Wanda depuis le début, Agnès ne lui aurait pas demandé si elle pouvait effectivement inverser la mort lorsque les jumeaux demandent à leur mère de ramener Sparky, leur chien de compagnie à la vie. En fait, Agnès a vraiment peur d’être, d’une certaine manière, responsable de la mort du chien des fils de Wanda.

Le fait d’être ensemble est une fois de plus laissé entendre que Wanda n’est pas très dérangée lorsque les enfants vieillissent deux fois devant Agnès et utilisent même négligemment la magie en sa présence. Mais encore une fois, c’est quelque chose qu’elle aurait fait dès le premier jour si son «voisin curieux» était son partenaire dans le crime.

L’interaction de Wanda avec Agnès dans l’épisode 5 brosse une image très différente – que même si Wanda est en charge de Westview d’une certaine manière, elle n’est pas la seule à avoir les rênes. Et quel que soit ce que quelqu’un (dibs lourds sur Méphisto) est, non seulement ils sont dans une position dominante mais aussi, Agnès est de mèche avec eux.

Wanda a protégé Monica

Depuis que Wanda a éjecté Monica du monde de la sitcom avec une force énorme, nous nous demandons comment cette dernière a survécu à la même chose sans aucune blessure. Maintenant, Monica clarifie dans l’épisode 5 que l’atterrissage n’aurait pas dû être sans blessure, mais c’était parce que Monica a délibérément choisi de la protéger. De toute évidence, ce n’est pas le signe de quelqu’un qui est hors de ses rockers et qui fait exploser les gens dans une rage aveugle? En fait, la partie où Wanda voit une forme zombifiée de Vision pourrait simplement être un avertissement de la part de celui qui contrôle réellement en réponse à la protection de Monica en l’éloignant du danger après avoir fait sauter sa couverture en prononçant le nom d’Ultron.

Lorsque Wanda quitte Westview pour affronter Tyler Hayward, Monica pose la question la plus logique: c’est sa Wanda qui a choisi d’aider à livrer les enfants. Comme nous l’avons dit précédemment, chaque fois que Wanda a besoin d’aide, c’est Agnès qui frappe à la porte. Mais le jour de son accouchement, c’est Monica alias Géraldine qui arrive à sa porte. Wanda a inconsciemment fait confiance à Monica pour l’aider à livrer ses enfants au lieu d’Agnès ou de l’un des innombrables résidents de Westview.

Cela prouve une fois de plus que 1), Agnes et Wanda ne travaillent pas ensemble et 2) Wanda n’est pas la méchante inconditionnelle qu’elle est perçue comme étant. Elle voulait que quelqu’un qui ne faisait pas partie de la réalité de la sitcom livre ses enfants – maintenant si tout le monde était sous son contrôle, pourquoi chercherait-elle quelqu’un qui n’appartenait pas à sa construction?

Wanda a fait ne pas donner vie à Vision

De la petite expérience de Monica dans le dernier épisode, nous savons que Wanda a le pouvoir de réécrire l’apparence de ce qui existe déjà. Mais en ce qui concerne le retour des morts, elle a confirmé qu’elle ne pouvait pas faire revivre quelqu’un qui est mort. Dans l’épisode 5, lorsque Sparky meurt, la façon dont elle explique comment la mort est éternelle et ne peut pas être inversée implique deux choses: elle croit clairement à l’aspect «pour toujours» de la mort et ne peut pas «réparer les morts», peu importe si ce sont des êtres vivants ou un synthezoïde comme Vision. Si elle pouvait inverser la mort, ne le ferait-elle pas pour ses enfants? Ou est-ce que sa morale a soudainement pris le pas?

Depuis que Pietro a été mentionné, son retour est attendu. Mais Pietro de MCU est décédé Âge d’Ultron donc à la place, nous obtenons Peter des films X-Men. Maintenant, si elle pouvait ressusciter les morts et aurait voulu Pietro avec elle, ne ramènerait-elle pas son propre frère, au lieu d’une version complètement différente?

De plus, elle ne s’attendait clairement pas à ce que Pietro se montre – cette expression choquée et confuse ne convient pas à quelqu’un qui est décrit comme le cerveau ultime derrière toute la construction. Mais Vision a clairement été relancé et la version X-Men de Pietro est là. Et si les preuves sont prises en compte, Wanda est tout simplement incapable d’accomplir l’un ou l’autre.

La fausse réalité n’est pas non plus la création de Wanda.

Rappelez-vous, quand Vision a réveillé Norm, il n’a pas dit «Wanda» mais a répété à plusieurs reprises qu’une certaine «elle» était dans sa tête dans l’épisode 5? Wanda dit même à Vision qu’elle ne sait pas quand ni comment tout ce qui s’est passé a commencé – elle n’a aucune idée de la façon dont la véritable identité de tout le monde à Westview a été supprimée ou comment la bulle de la sitcom a été créée en premier lieu.

Ceci est encore confirmé par la façon dont Wanda a été perplexe face à la façon dont les gens de Westview se comportent parfois – pas surpris – perplexes face à « Whoa, comment ont-ils rompu mon emprise sur eux? » mais vraiment choquée par ce qui se passe, que ce soit son interaction avec Dottie ou les Harts dans le premier épisode. Il y a eu d’autres incohérences également – sa magie ne fonctionne pas sur ses jumeaux, ses multiples tentatives pour faire disparaître la cigogne dans l’épisode 3 ont échoué, Vision est déjà pleinement consciente que tout ne va pas à Westview, Sparky est apparu à l’insu de Wanda et est mort sans qu’elle le sache.

Maintenant, bien que Wanda ait volé le corps de Vision au siège de SWORD, notre théorie est qu’elle a franchi le pas après avoir appris que SWORD expérimentait sur lui contre son souhait de ne pas être utilisé comme une arme. Voir que Hayward n’a pas pris la peine de divulguer les informations cruciales sur Wanda pénétrant dans SWORD pour emporter le cadavre de Vision plus tôt, renforce notre hypothèse. Il ne le partage maintenant que parce qu’il a suffisamment établi que Wanda est un « terroriste » auquel on ne peut pas faire confiance.

Alors, peut-être qu’après avoir volé le corps de Vision, elle est arrivée à Westview (bien que la raison pour laquelle elle ait choisi cet endroit reste une énigme, qu’elle soit ou non la vraie méchante), puis est tombée dans un accord diabolique avec quelqu’un de plus puissant qu’elle pour ramener Vision. vivre. Mais alors que le marché initial était autre chose (peut-être ses pouvoirs), cet autre être avait des arrière-pensées (comme vouloir les enfants de Wanda) et a donc concocté la sitcom-réalité pour la garder pacifiée.

Mais maintenant, les fissures apparaissent, alors que Wanda prend conscience de ce qui se passe, il s’agit donc plus de perdre sa chance dans une vie heureuse qui la garde ici ou la sécurité de Vision et aussi, ses jumeaux maintenant. Et chaque fois que même cela ne semble pas maintenir la situation équilibrée, Peter Maximoff d’un autre univers est abandonné à Westview comme une distraction.

Il est vrai que pour le moment, il y a des tonnes d’autres choses qui se passent dans la série qui ne peuvent pas être expliquées et semblent s’en tenir à ce que le scénario et le directeur de SWORD (qui n’est évidemment pas bon) est mort à l’idée – que c’est tout ce que fait Wanda. Et sans toutes les preuves indiquant le contraire, la confusion évidente et le manque de contrôle de Wanda (qui n’aurait pas dû être là si elle avait été celle qui contrôlait tout), nous aurions été plus qu’heureux de sauter sur le Wanda-is- le train en marche d’un méchant maintenant. Le dernier épisode de WandaVision est actuellement en streaming sur Disney +.

