Comment obtenir des émeraudes dans Minecraft

Les émeraudes sont une monnaie Minecraft que vous pouvez utiliser pour acheter divers objets aux villageois et pour fabriquer des objets spécifiques. Cependant, il est difficile de savoir comment obtenir ces émeraudes et quelle méthode pour obtenir des émeraudes est la meilleure. Cela dit, dans ce guide, nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir pour obtenir des émeraudes. Minecraft et comment les cultiver.

Comment obtenir et cultiver des émeraudes

La meilleure méthode pour obtenir et cultiver des émeraudes est de faire du commerce avec les villageois malgré le fait que vous puissiez les obtenir grâce à l’exploitation minière. En effet, le minerai d’émeraude apparaît extrêmement rarement et vous ne pouvez obtenir qu’une seule émeraude en faisant fondre le minerai. De plus, même avec les enchantements de fortune, le coût ne vaut pas le temps, vous feriez donc mieux de simplement vendre des objets aux villageois pour des émeraudes.

Pour échanger avec des PNJ villageois, vous devrez trouver l’un de leurs villages et en trouver un qui souhaite un objet relativement facile à obtenir. Obtenez cet article et revenez-le leur vendre pour obtenir les émeraudes dont vous avez besoin. Vous pouvez également utiliser la méthode suivante si vous ne trouvez pas de PNJ marchand ou villageois à qui vendre des objets.

L’autre façon de trouver et d’obtenir des émeraudes consiste à explorer et à cultiver des donjons et divers emplacements de jeu. Cela dit, les emplacements suivants ci-dessous peuvent tous être pillés pour les coffres Emeralds viva.

Ruines

Villages

Igloos

Naufrages

Temples (jungle ou désert)

Villes de fin

La dernière méthode pour cultiver des émeraudes dans Minecraft consiste à tuer et à cultiver des vindicateurs et des évocateurs avec une arme qui a l’enchantement de pillage. Parallèlement à cela, si vous avez l’enchantement pillage III, vous pouvez augmenter la quantité d’émeraudes lâchées par ces gars de un à quatre, ce qui en fait un moyen décent de les obtenir si vous savez comment trouver ces ennemis. Mais si vous ne savez pas comment les trouver dans les raids et les manoirs des bois et dans les biomes de la forêt sombre.

