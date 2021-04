Comment et pourquoi Dax Shepard a dit à ses enfants qu’il avait rechuté

Dax Shepard a expliqué comment il parle à ses filles de la dépendance, et c’est l’une des histoires parentales les plus rafraîchissantes que vous entendrez.

Shepard a rejoint Chelsea Clinton sur le podcast «In Fact» et s’est ouvert sur le fait de remettre sa sobriété sur les rails après sa rechute l’année dernière.

Sur le podcast, Shepard a parlé de lutter contre l’abus d’alcool et de cocaïne avant de devenir sobre et de rester en convalescence pendant 16 ans.

Cependant, après un accident de VTT en 2020, Shepard dit qu’il a commencé à prendre des opioïdes pour gérer la douleur, recourant plus tard à acheter des analgésiques illégalement et cachant sa dépendance à sa famille.

Au moment de la rechute, Shepard a révélé qu’il se sentait «vraiment seul» et «vraiment effrayé», mais a révélé que le soutien de sa femme Kirsten Bell et de leur famille lui permettait de se sentir «aimé inconditionnellement».

Maintenant, Shepard continue sa transparence constante sur les réalités de la dépendance en partageant les détails de l’une des conversations les plus difficiles qu’il a eues sur sa rechute.

Comment – et pourquoi – Dax Shepard a-t-il parlé à ses enfants de sa rechute?

Shepard a révélé que lui et Bell partageaient «le tout» avec leurs filles Lincoln, 8 ans, et Delta, 6 ans.

Il a révélé qu’une fois qu’il avait admis sa rechute à sa femme, ils avaient choisi de ne pas la cacher à leurs filles.

«Nous avons expliqué: ‘Eh bien, papa prenait ces pilules pour son opération, puis papa était un mauvais garçon et il a commencé à prendre ses propres pilules’», a-t-il déclaré.

Le choix de Shepard d’aborder le sujet avec ses enfants avec soin mais honnêtement est une tactique qui profite à la fois aux enfants et aux toxicomanes.

Nous avons parlé à Patricia A. O’Gorman, une psychologue clinicienne spécialisée en toxicomanie, qui affirme que cette approche aide les enfants à comprendre les réalités de la toxicomanie sans se laisser submerger.

«Il est préférable de le faire de manière non effrayante, en utilisant un langage et des concepts qu’ils peuvent comprendre», nous dit-elle.

Les enfants sont souvent plus conscients de ce qui se passe avec leurs parents que ce que nous leur attribuons. Ils ont naturellement tendance à vouloir comprendre et reproduire leurs parents.

«La curiosité commence tôt pour les enfants et peut sembler très innocente au départ lorsqu’ils essaient de comprendre les habitudes de leurs parents», dit O’Gorman.

Shepard a également parlé de ce fait en révélant une anecdote sur sa fille, Lincoln, qui voulait venir avec lui à une réunion des AA.

«Elle a dit: ‘Pourquoi devez-vous y aller?’ J’ai dit: « Parce que je suis alcoolique et si je n’y vais pas, je boirai et je serai un père terrible », a-t-il déclaré, ajoutant qu’elle avait demandé pourquoi elle ne pouvait pas le rejoindre. .

Être honnête à propos de la dépendance peut sauver la vie de vos enfants.

Des décennies de recherche montrent que la dépendance à la drogue et à l’alcool existe dans les familles.

Il s’agit d’une combinaison de la façon dont les enfants sont socialisés dans la toxicomanie et des prédispositions génétiques qui rendent les gens plus enclins à la toxicomanie.

Shepard a gardé une conscience de cette réalité en discutant de la dépendance avec ses enfants. Après avoir dit à sa fille qu’elle ne pouvait pas venir chez les AA parce qu’elle n’était pas toxicomane, elle a eu une réponse innocente mais inquiétante.

«Elle dit:« Je vais être alcoolique », a dit Shepard à Clinton,« J’ai dit: «Vous pourriez le devenir. Les chances ne sont pas en votre faveur. Mais tu n’y es pas encore. ‘ »

O’Gorman recommande une approche similaire.

Elle nous dit que les parents devraient expliquer à leurs enfants qu’ils peuvent hériter de leur dépendance de la même manière qu’ils héritent de la couleur des yeux ou des cheveux.

Elle recommande de dire quelque chose du genre: «J’ai une maladie appelée dépendance, que je pense que mon grand-père avait. Et parce que nous partageons différentes parties de notre corps avec notre famille, vous pourriez aussi l’avoir.

Cela aide à expliquer que votre dépendance est comme une allergie, dit O’Gorman. Si vous consommez de l’alcool ou de la drogue, vous tombez très malade, mais si vous ne le faites pas, tout va bien.

Il est essentiel que les enfants comprennent que si la sobriété et le rétablissement peuvent être difficiles, ils sont gratifiants et valables.

La décision de Shepard d’ouvrir ces voies de communication dès son plus jeune âge est admirable et O’Gorman dit que c’est un sujet que les parents devront réévaluer au fil des ans.

«Parler de votre dépendance est probablement une conversation que vous aurez plusieurs fois dans la vie de vos enfants, à mesure qu’ils grandissent, mûrissent et sont exposés à différents niveaux de risque.»

Cette approche donne la priorité à l’honnêteté et à l’amour plutôt qu’à la honte et à la peur d’être jugés, ce qui s’avérera très précieux pour les enfants à mesure qu’ils grandiront et seront confrontés à davantage de facteurs de risque de dépendance.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements. Suivre son Twitter pour plus.