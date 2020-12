La petite amie de Tom Cruise: qui est Hayley Atwell?

On dirait que Tom Cruise n’est plus sur le marché!

La star d’action de 58 ans a été aperçue tenant la main de son Mission impossible co-star, Hayley Atwell, lors d’une récente projection à Londres, alimentant les rumeurs selon lesquelles le couple se fréquentait secrètement depuis un moment maintenant.

Alors que Tom Cruise a eu une histoire de relation assez fragile – Nicole Kidman et Katie Holmes ne sont que deux de ses romances très médiatisées qui se sont principalement déroulées dans le sud – les fans sont enthousiasmés par la perspective d’une autre future Mme Cruise après des photos de la paire se tenant la main. refait surface.

Qui est la petite amie de Tom Cruise, Hayley Atwell?

Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau copain de Tom Cruise.

Elle a 20 ans de moins que Tom Cruise.

Tom Cruise a 58 ans et à 38 ans, Hayley Atwell a deux décennies de moins que son petit ami et co-star. Alors que vingt ans peuvent sembler être un énorme écart d’âge, l’âge n’est rien mais un chiffre pour ces gens.

Hayley Atwell est née à Londres.

Hayley Atwell est née à Londres, en Angleterre, le 5 avril 1982, ce qui fait d’elle une Bélier passionnée et motivée.

Atwell a également la double nationalité en Angleterre et aux États-Unis, et a été nommé d’après l’actrice Hayley Mills.

Elle a un CV impressionnant.

Mission: impossible 7 est le dernier projet de Hayley Atwell, mais elle n’est pas une nouvelle venue dans l’industrie.

En fait, Atwell a cinquante crédits d’acteur à son nom et est apparue dans des séries télévisées et des films bien connus, comme Dr Who: Les huitièmes aventures de docteur, Cendrillon, Miroir noir, et Christophe Robin.

Vous pouvez également la reconnaître comme Peggy Carter de l’univers Marvel; elle est apparue dans à peu près tous les films et émissions Marvel auxquels vous pouvez penser, y compris Captain America: le premier vengeur, Agents du SHIELD, Avengers: Fin de partie, et plus.

Elle aime l’aventure.

Un défilement sur la page Instagram d’Atwell vous montrera qu’elle aime absolument l’aventure, et il semble qu’elle passe son temps libre à sortir et à explorer le monde.

Elle a également pris des habitudes intéressantes lors de ses déplacements dans la nature, comme se jeter dans l’eau froide chaque fois qu’elle en a l’occasion.

«Se lancer régulièrement dans de l’eau très froide est un passe-temps complètement fou», a-t-elle écrit dans un article du 1er octobre.

«Mais là encore, j’ai pogo une fois le périmètre de la cour de mon école pour collecter des fonds pour les animaux de laboratoire. Les 10 livres les plus significatifs que j’ai jamais faits. A demain, bassin glaciaire de la beauté des fjords.

C’est une lectrice avide.

Atwell publie des articles sur les livres qu’elle lit tout le temps et décrit souvent l’impact que les livres ont sur elle:

«En souvenir de l’auteur Jan Morris aujourd’hui décédé à l’âge de 94 ans. Ce livre a été mon compagnon et guide lors du tournage de nos scènes de Venise pour Mission: Impossible. Les restrictions de mouvement dans les espaces publics en raison de la pandémie m’amènent à dépendre davantage du contenu de ces pages pour approfondir mon expérience de la ville unique dans laquelle je me trouvais mais incapable de me déplacer. Je m’asseyais à l’intérieur des quatre murs de ma chambre dans un palais, regardant le ciel rose du coucher du soleil qui rencontrait les eaux scintillantes du Grand Canal et lisais ce livre. À la fois pleinement présent et à la fois transporté. Merci, Jan. »

Elle a son propre podcast.

Atwell héberge le podcast, Vrais espions, où elle interviewe d’anciens espions et raconte leurs histoires.

«Hayley Atwell raconte un mélange éclectique d’histoires, racontées par les vrais espions derrière certaines des plus grandes opérations du monde. Que savent-ils? Quelles sont leurs compétences? Et que feriez-vous à leur place? De SPYSCAPE, le siège des secrets et des compétences », lit-on dans la section À propos du podcast.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.