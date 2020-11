Comment obtenir et utiliser l’Elytra dans Minecraft

le Élytres est un objet très rare dans Minecraft qui permet au joueur de voler dans les airs. Oui, vous pouvez réellement voler! Mais l’Elytra n’est pas un objet artisanal, et verra le joueur atteindre la fin, vaincre le dragon Ender, et escalade la ville de la fin. Ce n’est pas une tâche facile, cependant, ce guide vous guidera tout au long du processus. À la fin, vous saurez même utiliser l’Elytra au retour de votre voyage!

Ce dont vous aurez absolument besoin pour ce voyage, c’est de l’équipement approprié pour vaincre le dragon Ender. Ces armes, armures et nourriture devraient également être suffisantes pour vous aider à traverser le biome de la fin et à gravir la ville d’Ender. De plus, je recommande beaucoup de Pavé, car vous devrez construire vos propres chemins, escaliers et ponts à des endroits particuliers. Sinon, apportez un Pioche, afin que vous puissiez extraire la pierre de fin pour construire vos chemins. Aussi, je recommande beaucoup de Torches, ou tout ce que vous utilisez généralement pour revenir à l’emplacement de l’Ender Dragon. Il est préférable de savoir par où vous avez commencé plutôt que de vous perdre en chemin.

Comment obtenir l’Elytra

Pour obtenir l’Elytra, vous devrez trouver le portail de la fin car vous vous rendrez à la fin. Donc, avec de nombreux Eyes of Ender équipés, commencez par traquer la forteresse du portail de la fin. Une fois dans The End, vous devez vaincre le dragon Ender. Cela garantira un passage sûr (et unique) à la maison.

Mais il évoque également un deuxième téléporteur. Ce deuxième téléporteur est ce sur quoi vous devriez vous concentrer après avoir vaincu le dragon Ender. Voir l’image ci-dessus.

Construisez un chemin sûr vers le deuxième téléporteur. Cela vous sera utile à votre retour. En utilisant un Ender Pearl (ramassé à un Enderman), lancez la perle au milieu du deuxième téléporteur. Cela vous téléportera vers un plus grand biome d’extrémité que vous explorerez.

Une fois dans le plus grand Biome End, vous rechercherez un Ville de fin. Essentiellement, cela ressemble à une grande tour avec un navire flottant. Voir l’image ci-dessus. Le navire flottant est votre objectif final, car c’est là que réside l’Elytra.

En cherchant la ville finale, avoir des armes et des torches prêt. Parce qu’il est généré de manière aléatoire, il est donc impossible de dire où ou quand vous pourriez le trouver. Soyez donc prêt à vous frayer un chemin à travers Endermen. Allumez des torches pendant que vous explorez, car vous devez revenir en arrière vers le deuxième téléporteur pour rentrer chez vous plus tard.

Une fois arrivé à End City, vous avez deux options, toutes deux potentiellement dangereuses. Votre objectif est d’atteindre le navire flottant tout en haut.

Vous pouvez ignorer la ville de fin et construire tout le chemin jusqu’au navire flottant pour l’Elytra. Sachez simplement que vous devrez redescendre en toute sécurité. C’est un long, mortel tomber si vous tombez accidentellement. Ou peut-être plus gratifiant: escaladez la ville de la fin. Cela pose également un danger, car Shulkers sont placés dans toute la ville. Cependant, il y a beaucoup de coffres et coffres du Nether pour vous récompenser avec des objets de valeur pour gravir la tour.

Lorsque vous atteignez le sommet, vous devez encore construire votre chemin vers le navire flottant car il n’est pas connecté à la ville finale. Au lieu de cela, c’est, euh, flottant! Alors, très soigneusement, construisez-vous un pont en utilisant End Stone, Cobblestone ou tout ce que vous avez emporté. Maintenez Shift pendant que vous construisez, de sorte que vous soyez verrouillé sur le bloc et vous empêcher de tomber à votre mort.

Dans le bateau flottant, vous verrez les Elytres accrochés au mur entre deux coffres. Il est également derrière un Shulker. Sortez le Shulker et prenez votre bien précieux!

Une fois que vous avez obtenu les Elytres, commencez votre voyage de retour vers le deuxième téléporteur. J’espère que vous avez créé un chemin à l’aide de torches pour pouvoir rentrer rapidement chez vous. À l’aide d’un autre Ender Pearl, lancez-le sur le téléporteur pour revenir à l’endroit où vous avez vaincu le dragon Ender. En supposant que vous ayez créé ce chemin sûr plus tôt, suivez-le jusqu’au téléporteur du milieu et rentrez chez vous en toute sécurité.

Vous avez maintenant l’Elytra!

Comment utiliser l’Elytra

Pour utiliser les Elytres, trouvez une haute falaise – et je veux dire haute – d’où vous pouvez sauter. Une altitude élevée est nécessaire pour que l’Elytra ait suffisamment de temps pour s’activer. Pour activer les Elytres, sautez de la falaise. Ensuite, appuyez sur le bouton de saut à nouveau. Cela activera les Elytres et vous glisserez!

Cependant, les Elytres à eux seuls ne vous permettront de planer que pendant une courte période. Si vous voulez rester dans les airs et voler plus longtemps, équipez-vous d’un feu d’artifice dans ta main droite. À l’approche de l’atterrissage, déclenchez le feu d’artifice, qui vous propulsera plus haut dans les airs!