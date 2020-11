Le petit ami d’Helena Bonham Carter: Qui est Rye Dag?

Helena Bonham Carter est l’une des actrices les plus titrées du Royaume-Uni.

Elle a une grande polyvalence dans son talent qui lui a valu 45 prix dans sa carrière

Elle a été nominée pour 2 Oscars pour ses performances en Le discours du roi et Les ailes de la colombe et elle est connue pour ses films indépendants en plus des grands films à succès.

Certains de ses projets les plus notables sont The Harry Potter des films, Cendrillon, Les Mis, Sweeny Todd, Fight Club, Alice au Pays des Merveilles, Ombres Sombres, The Corpse Bride, Ocean’s 8, et Enola Holmes.

L’actrice extrêmement talentueuse a récemment joué le rôle de la princesse Margaret dans le drame historique de Peter Morgan La Couronne, qui est maintenant en streaming sur Netflix.

Mais qu’en est-il de sa meilleure moitié?

Qui est le petit ami d’Helena Bonham Carter, Rye Dag Holmboe?

Très peu d’informations publiques sont disponibles sur Rye Dag Holmboe – et Carter nous donne un indice pour expliquer pourquoi, « Je ne peux pas en dire beaucoup sur Rye, parce qu’il est psychanalyste, il a donc besoin de son anonymat. »

Elle a également révélé qu’il était incroyablement intelligent et avait un bon sens de l’humour.

Que fait Rye Dag?

Il est écrivain norvégien et titulaire d’un doctorat. candidat en histoire de l’art à l’University College, Londres.

Il a co-écrit le livre JocJonJosch: Main dans la main qui a été publié en 2013 par Le Musée d’art du Valais en Suisse.

Son travail est également apparu dans des magazines tels que The White Review, Art Licks, Apollo, et plusieurs publications académiques.

L’anniversaire de Ryde Dag n’est pas connu pour le moment, mais l’écrivain aurait 21 ans de moins que Carter, ce qui lui ferait 33 ans cette année.

Carter a parlé de leur grand écart d’âge en disant: « Tout le monde vieillit à un rythme différent. Mon petit ami est incroyablement mature. C’est une vieille âme dans un corps jeune, que pourrais-je vouloir de plus? »

Helena Bonham Carter a 54 ans.

Elle est née le 26 mai 1966, faisant d’elle une Gémeaux.

Comment Rye Dag et Helena Bonham Carter se sont-elles rencontrées?

Les deux se sont rencontrés lors d’un mariage en octobre 2019, mais apparemment, c’était une rencontre fortuite car ils ne savaient tous les deux s’ils allaient même y assister.

Helena a déclaré dans une interview que la réunion était: « Une chose totalement aléatoire, à laquelle nous n’avons presque pas été tous les deux, donc c’était l’un de ces moments qui était si fortuit et qui a fini par déterminer tellement. »

Ils sortent joyeusement depuis un peu plus d’un an maintenant.

Helena Bonham Carter a été sérieusement liée à deux autres hommes dans sa vie. Son premier partenaire était le tactor Kenneth Branagh. Ils étaient ensemble pendant cinq ans de 1994 à 1999.

Puis Carter a commencé sa relation de 13 ans avec l’animateur Tim Burton, bien connu pour ses films gothiques fantastiques.

Le couple excentrique a fait parler d’Hollywood de 2001 à 2014.

Au cours de leur relation, ils ont fait 6 films ensemble et ont eu deux enfants.

Carter a récemment parlé de son départ de Burton dans une interview: «Vous rompez, vous pleurez, vous vous ennuyez de deuil. Et puis vous passez enfin à autre chose. Je suis très heureux avec quelqu’un d’autre. ma vie. »

Quant à la raison pour laquelle le couple bien-aimé s’est séparé, Carter n’a pas donné grand-chose, sauf pour dire: « Je ne suis pas parti, dis-le comme ça. »

Au cours de sa relation à long terme avec Tim Burton, elle a donné naissance à deux enfants.

Elle a Billy Raymond Burton, 17 ans, né le 4 octobre 2003, faisant de lui une Balance.

Elle a ensuite eu Nell Burton en 2007 qui a maintenant 12 ans. Burton et Cater partagent la garde de leurs deux enfants.

Carter et Rye Dag élèvent un chiot ensemble.

Le charmant couple est maintenant coparental de leur bébé à fourrure adopté: un terrier tibétain nommé Pablo.

Ils ont été surpris en train de promener le chiot plus tôt cette année.

La valeur nette d’Helena Bonham Carter est d’environ 60 millions de dollars en 2020.

Deauna Nunes est une stagiaire éditoriale qui couvre la culture pop et les actualités et divertissements pour YourTango. Elle a été publiée par le magazine littéraire Generic d’Emerson College. Suivez-la sur Twitter ou Instagram.