Le britannique Loski raconte « une histoire de forage » sur son dernier projet

Loski, sans aucun doute, a été l’une des jeunes voix les plus prometteuses émergeant du Royaume-Uni cette année. Les nombreuses sorties ne l’ont propulsé vers la célébrité, et avec la montée en puissance de l’exercice britannique, il est presque temps pour lui d’avoir son moment d’évasion. Peut-être que cela viendra bientôt, maintenant qu’il a sorti son dernier projet, Musique, procès et traumatisme: une histoire de forage. Le dernier projet du rappeur a été l’une des sorties les plus attendues de la scène britannique et Loski ne déçoit sûrement pas. La liste des pistes regorge de fonctionnalités provenant de noms de premier plan du monde entier. Davido et Popcaan font des apparitions sur la tracklist, ainsi que des artistes comme Aitch, Fredo, Stormzy, Mike Skinner, etc.

Regardez le projet dans son intégralité ci-dessous.