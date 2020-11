Tayshia Adams explique sa première connexion avec Brendan Morais

Lorsque Tayshia Adams et Brendan Morais ont eu leur rendez-vous en tête-à-tête, La bachelorette Les fans se sont demandé s’ils avaient une autre situation entre Clare Crawley et Dale Moss. Les téléspectateurs ont vu la connexion instantanée d’Adams avec Brendan, en particulier lorsqu’ils ont discuté de leurs divorces précédents. Alors, qu’est-ce que le couvreur commercial fait chanter le cœur de la célibataire? Récemment, Adams a parlé de son premier rendez-vous avec Brendan sur La bachelorette.

Qu’est-il arrivé à Brendan Morais et Tayshia Adams dans ‘The Bachelorette’ Saison 16 Episode 5?

Au bout du La bachelorette Saison 16 Episode 5, Adams a eu son premier rendez-vous en tête-à-tête avec Brendan. Le couple est allé à cheval à Palm Springs. Et malgré quelques interruptions étranges de l’hôte Chris Harrison, Adams et Brendan se sont amusés. Ils ont également partagé un baiser lorsqu’ils ont passé du temps seuls dans la piscine. Puis Adams a partagé qu’elle était prête à rentrer chez elle avec son concurrent.

«Honnêtement, rassemblez-moi cowboy, parce que je suis prête à rentrer à la maison avec son homme», dit-elle dans un confessionnal. «Je te le dis maintenant, Brendan est tout.»

Mais même ainsi, Adams voulait s’assurer qu’elle pouvait se connecter avec lui à un niveau plus profond. Lors de la partie dîner de la date, Brendan a déclaré qu’il commençait à tomber pour la tête. Il a également laissé tomber des informations sur son passé, partageant qu’il était auparavant marié et divorcé. Puis Adams a parlé de son propre divorce, révélant que leurs histoires étaient assez similaires.

«Divorcer est vraiment un gros problème. Je pensais que j’étais en train de mourir quand je la traversais. C’était donc vraiment thérapeutique de le sentir à cœur en disant tous les mots que mon cœur a ressentis ces deux dernières années », a déclaré Adams dans un confessionnal. «J’avais l’impression que je n’étais pas seul. Nous nous sommes simplement liés à un niveau différent.

Plus tard, La bachelorette couple est sorti pour regarder des feux d’artifice ensemble. Adams a également jailli de sa connexion avec Brendan dans une voix off. «Embrasser Brendan, c’est comme si j’embrassais ma personne. Je me sens vraiment connectée à lui », dit-elle. «Je ne sais pas, j’ai l’impression que je pourrais l’épouser, ce qui est tellement bizarre. Je ne pense même pas avoir jamais ressenti cela.

Adams a ajouté: «Aujourd’hui était vraiment magique, vous ne pouvez pas le décrire autrement que magique. J’ai enfin l’impression d’être la célibataire, et c’est pour ça que je suis là. Je sais que je vais trouver la personne avec qui je suis vraiment censée être.

Tayshia Adams parle de son rendez-vous en tête-à-tête avec Brendan Morais dans « The Bachelorette »

Après La bachelorette Saison 16 Episode 5, Adams est allé sur le Happy Hour Bachelor podcast avec Rachel Lindsay et Becca Kufrin pour discuter de son parcours. Puis au milieu de l’épisode, Lindsay a évoqué les commentaires d’Adams sur Brendan après leur rendez-vous en tête-à-tête. La nouvelle responsable a donc expliqué pourquoi elle se sentait si connectée à son concurrent.

«J’ai dit cela», a déclaré Adams. «Nous avons eu une longue discussion sur le mariage et le divorce. … C’était la première fois que j’avais une conversation avec un homme qui, à mon avis, pouvait vraiment m’identifier et comprendre où se trouvaient mon cœur et ma tête.

Elle a poursuivi: «Je me souviens juste d’être assis là et de lui avoir dit exactement comment il se sentait. Comme comment il a géré cela et ce que cela signifiait pour lui. Je vous jure, il disait les mots de tout ce que j’ai jamais ressenti. Nous nous sommes donc connectés très profondément, très rapidement. »

Adams a également noté que Brendan était «super chaud», et il a reçu le premier face à face parce qu’il a attiré son attention sur le premier soir. Mais finalement, le rendez-vous amusant d’Adams avec Brendan lui a donné confiance en Bachelorette processus.

«Il est super chaud, il embrasse vraiment bien, et je me suis juste amusé avec lui», a déclaré Adams. «Honnêtement, c’était juste cette date amusante et amusante que je me suis dit: ‘Je peux le faire. C’est marrant.' »

Rachel Lindsay et Becca Kufrin expliquent l’importance du premier rendez-vous en tête-à-tête

Après qu’Adams ait partagé ses réflexions sur Brendan, Lindsay a souligné qu’il y avait «quelque chose de spécial» dans le premier Bachelorette rendez-vous en tête-à-tête. Lindsay a rappelé aux fans que sa première date en solo était avec le finaliste Peter Kraus. Pendant ce temps, Kufrin était avec son finaliste, Blake Horstmann. Mais alors que les deux hommes n’étaient pas le choix final, Lindsay a noté que la première date est importante pour le leader car elle leur permet de savoir que le processus fonctionne.

«Il y a une attraction initiale qui vous fait donner à cette personne cette carte de premier rendez-vous. Mais ensuite, il y a quelque chose qui vous surprend à cette date et dont vous ne vous attendiez pas à être surpris », a déclaré Lindsay. «C’est quelque chose qui se perpétue tout au long de votre saison.»

Elle a poursuivi: «Peu importe pour qui d’autre vous commencez à tomber, vous dites: ‘Mais… la première personne avec qui j’ai eu ce rendez-vous.’ Parce que vous vous êtes surpris d’une manière que vous avez pensé: «Oh mon dieu. Cela peut vraiment fonctionner. Et c’est ce à quoi vous vous accrochez. Donc Brendan est une personne à surveiller.

Puis Adams a accepté et a confirmé que son rendez-vous avec Brendan était un «tournant» sur La bachelorette. Dit-elle:

C’est vrai. Seuls vous comprendriez ce sentiment, et je peux m’identifier à cela parce que c’est vrai. J’ai l’impression que c’était définitivement le tournant. Ouais, bien sûr, être le célibataire est amusant, tous ces gars sont là. Mais avoir cette connexion initiale et être comme: «Attendez une seconde. Je ressens une sorte de chemin. Cela pourrait peut-être être quelque chose. Je vais juste commencer à m’y pencher.

