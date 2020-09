Voici à quoi ressemble la mouture de fin de partie des “ Avengers ” pour le butin et le nivellement

Avengers Destin Legarie

Je dois croire que je suis plus loin que quasiment tout le monde dans Avengers pour le moment, étant donné que j’ai commencé à y jouer un jour avant même que l’accès anticipé ne soit en direct, et je le joue sans interruption depuis.

J’ai tous les personnages du milieu des années 20 pour le niveau et du milieu des années 50 pour le pouvoir. J’ai débloqué les secteurs Hives and Villain et je commence à avoir une idée de la fin de la campagne post-campagne, bien que je ne saisisse pas certains aspects jusqu’à ce que je sois au maximum, je suppose.

Mais pour l’instant, je peux expliquer ce que cela fait de jouer à la campagne d’après le jeu, et si cette mouture pour le butin et les niveaux est bonne ou mauvaise.

Après la campagne, vous commencerez bientôt à manquer les cinématiques et les missions détaillées que vous venez de terminer. Il y a une exception ici, les chaînes de missions de héros individuelles qui sont plus détaillées et ont de nouvelles cinématiques attachées, vous voudrez donc terminer ces chaînes à la fois pour le nouveau contenu de l’histoire, les skins et l’équipement légendaire. Certains d’entre eux nécessiteront plus de puissance que d’autres, comme la dernière confrontation de Hulk contre Abomination est de 40 puissances, donc vous voudrez probablement avoir environ 35 puissances pour l’affronter, par exemple. D’autres sont plus bas, comme j’ai pu terminer Black Widow juste après la fin de la campagne.

Vous recevrez ensuite quelques chaînes de missions différentes qui vous présenteront les activités de fin de partie.

Coffres SHIELD

Pour faire un SHIELD Vault, vous devez d’abord trouver l’emplacement secret de celui qui sera trouvé dans un emplacement non marqué dans une autre mission. Celui de Stark Realities contenait un emplacement dans la version bêta, et j’en ai trouvé un autre par accident dans la mission finale de Hulk. Je ne sais pas combien il y en a.

Mais trouver ce n’est que la première étape. La mission Vault actuelle a un segment de monde ouvert, mais ensuite un “entrez un code” et défendez le bit de la porte du coffre-fort qui peut s’avérer quelque peu difficile avec la quantité d’ennemis qui vous sont lancés. Les coffres contiennent au moins trois coffres à l’intérieur et ont généralement de solides récompenses de fin d’activité, des épopées ou parfois des légendaires. Mais cela semble être pénible de les trouver et de les déverrouiller au lieu de broyer d’autres choses.

Secteurs de méchants

Ce sont des missions généralement données par les chefs de faction tous les deux jours environ qui mèneront toutes à un combat de boss spécifique à la fin. Jusqu’à présent, le jeu n’a que deux sous-méchants avec des pouvoirs, Taskmaster et Abomination, et dans la bêta, il y avait un autre secteur que je n’ai pas encore vu dans le jeu contre un tank araignée géant. Ce sont un peu comme Destiny frappe avec quelques sous-objectifs avant le boss.

Le combat d’Abomination est la seule activité dans Avengers dont j’ai dû abandonner parce que c’était trop difficile quand je l’ai essayé avec Black Widow. Je suis revenu plus tard et je l’ai battu avec Hulk, qui est mieux équipé pour faire face au poison d’Abomination avec sa régénération de santé. Il y a des mécanismes uniques dans ces rencontres. Je pensais que c’était un bug lorsque mes coéquipiers AI abattus ont commencé à disparaître dans ce combat, mais Abomination a un mécanisme où s’il abat un héros IA et que vous ne le ranimez pas dans les cinq prochaines secondes environ, il les frappera et ils cessera simplement d’exister pour le reste du combat. C’est un peu fou. Celles-ci sont assez enrichissantes en termes d’XP et de butin, mais elles sont difficiles.

Urticaire

Les ruches ne sont pas des raids de type Destiny, comme beaucoup le pensaient. Au contraire, ils ressemblent plus à Diablo Greater Rifts où vous traversez X étages pour atteindre des objectifs et tuer des ennemis. Ce sont probablement les meilleures moutures XP du jeu pour mettre à niveau vos personnages, car il n’y a aucun temps d’arrêt entre les combats d’ennemis, contrairement aux espaces ouverts qui ont plus d’exploration.

Les ruches vont évoluer dans le temps, semble-t-il. En ce moment, je fais des ruches qui ne sont que de cinq étages, mais la dernière table de guerre parlait de Team Hives, qui sont des activités combinées, ultra difficiles et des ruches individuelles où vous parcourez votre liste complète de héros jusqu’à ce qu’ils soient tous abattus, ce Je n’ai pas encore déverrouillé. Il y a quelque chose appelé AIM Secret Lab qui est censé ressembler davantage à un raid mais qui semble être quelque chose de débloqué dans le futur.

En plus de cela, il y a des zones de largage, des missions dans une seule pièce, des secteurs de menaces, des missions plus longues avec un peu d’exploration, puis des missions quasi histoire / personnage que vous pouvez répéter si vous le souhaitez. Il y a aussi des défis de salle HARM mais je n’aime pas ceux-ci car les ennemis en eux ne lâchent aucun butin.

À l’heure actuelle, la priorité pour moi a été d’amener XP à niveler les personnages plutôt que de trop se concentrer sur le butin, car le butin vient inévitablement, peu importe ce que vous faites, et jusqu’à ce que nous atteignions le maximum, vous allez continuer remplacer vos affaires actuelles, donc pas besoin de vous attacher trop à quoi que ce soit.

J’ai commencé à débloquer des points dans les deux autres «arbres» qui vous permettent de modifier à la fois vos capacités de héros et vos compétences de base. J’ai trouvé ces derniers extrêmement utiles. Ils vont de choses telles que donner à Black Widow la possibilité de générer des packs de santé lors de la mise au rebut, ou associer des dégâts d’étourdissement accrus sur les lasers Iron Man à une augmentation des dégâts d’étourdissement en mêlée pour en faire une machine paralysante, en plus de tout autre avantage que je pourrais extraire du butin lui-même. . Je ne suis pas sûr à 100% du niveau maximum, mais il semble peut-être être autour de 40 d’après ce que je peux dire. Cela devrait être votre objectif principal de fin de partie pour commencer, et comme je l’ai dit, Hives est la meilleure ferme XP du jeu, car j’obtiens facilement 3-4 niveaux dans chaque Hive.

Ma philosophie du butin est la suivante:

Obtenez du butin de toute activité que je fais, si le pourcentage global augmente dans une catégorie qui me tient à cœur (mêlée pour Hulk, à distance pour Iron Man, etc.) et que cela ne sacrifie pas trop d’autres statistiques, je le remplace.

Tout légendaire qui semble raisonnablement bon, je vais monter jusqu’à 10 puissance grâce aux mises à niveau, ce qui augmente considérablement ma puissance globale, et cet emplacement prendra désormais beaucoup de temps à remplacer. Je ne pense pas qu’il soit sage de jeter des matériaux dans des équipements rares ou épiques que vous remplacerez beaucoup plus fréquemment. À l’heure actuelle, vous remplacez votre équipement trop fréquemment pour vraiment commencer à faire de véritables «builds».

Périodiquement, vous devrez probablement exécuter une zone de largage qui donne spécifiquement des artefacts mineurs, car il est facile pour ceux-ci de prendre du retard car ceux-ci ne tombent pas dans la nature en dehors du coffre rare.

Je ne sais pas quel est le niveau de puissance maximum, mais il y a une Hive à 125 puissance sur ma carte maintenant, donc c’est très élevé. La série de quêtes Hive continue d’augmenter la puissance de ceux-ci, et ma prochaine mission Hive est de 70 pouvoirs pour le moment.

Au-delà de cela, l’autre «routine» pour le jeu est de récupérer les primes du SHIELD et des membres de la faction Inhuman chaque jour à la réinitialisation (je pense à 13 h HE, comme Destiny). Vous y voyagez à travers la carte et vous vous rendez au siège en bas, ce qui est déroutant. Je souhaite en quelque sorte qu’il vous laisse tomber dans ces endroits après les missions au lieu de vous laisser traîner dans le Quinjet. Faire des trucs de faction vous permettra de débloquer plus d’équipement à acheter auprès des vendeurs, mais vous donnera également le matériel dont vous avez besoin pour améliorer vos principaux artefacts sur tous vos personnages, ce qui est important.

Bref, il se passe beaucoup de choses ici. Le butin, encore une fois, n’est pas vraiment la priorité absolue étant donné la fréquence à laquelle vous le remplacez. Mon objectif en ce moment est purement de traverser ces chaînes de missions en augmentant ma puissance, puis en maximisant le niveau de mes personnages afin d’avoir un accès complet à toutes leurs compétences. N’oubliez pas d’équilibrer le grincement entre les personnages, car vos coéquipiers IA auront accès à tout ce que vous leur donnez et correspondront au niveau de puissance que vous avez atteint.

Je n’ai pas pu faire tout des activités de matchmade avec d’autres joueurs parce que je pense que je suis simplement trop puissant par rapport à n’importe qui d’autre, mais j’espère que ce ne sera pas le cas à long terme.

Pour l’instant, cela a été la fin du jeu pour moi. Nous verrons comment cela évolue à partir d’ici.

