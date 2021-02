Comment obtenir du bois de base à Valheim

Si vous voulez fabriquer une pioche en bronze ou un cultivateur, vous aurez besoin de bois de noyau, qui ne peut être trouvé que dans un biome; voici ce que vous devez savoir.

Où trouver du bois de noyau à Valheim

Pour obtenir du bois de base à Valheim, vous devrez vous diriger vers la Forêt-Noire et abattre des pins et des sapins; nous recommandons une hache en bronze ou une hache en silex entièrement améliorée pour les meilleurs résultats.

Ensuite, vous obtiendrez quelques bois de base qui tomberont à côté des ressources de bois habituelles lorsque vous couperez à la fois le pin et la bûche.

Une fois que vous avez obtenu le bois de base, vous pouvez ensuite fabriquer à la fois la pioche en bronze et le cultivateur, comme indiqué ci-dessous, à l’intérieur d’une forge.

Vous aurez également besoin de bois de noyau pour les éléments suivants ci-dessous, ainsi que de pioches et de cultivateurs en bronze.

Arc en bois fin 10 bois fin: Abattez les bouleaux dans le biome des prés pour obtenir du bois fin; vous aurez également besoin d’une hache en bronze pour abattre les bouleaux. Bois à 10 noyaux: Coupez les pins et les sapins pour obtenir du bois de base. 2 Peau de cerf: vous obtenez ces peaux en tuant des cerfs.

Pioche en fer 20 barres de fer: Vous pouvez obtenir du fer en fondant du minerai de fer ou de la ferraille à partir de tas de ferraille boueux dans le biome des marais. Bois à 3 noyaux: Coupez les pins et les sapins pour obtenir du bois de base.

Stagbreaker 20 bois de noyau: Coupez les pins et les sapins pour obtenir du bois de base. 5 Chevreuils Trohipes: Ceux-ci tomberont occasionnellement des cerfs 2 morceaux de cuir: Vous pouvez obtenir du cuir de porcs.



