Pourquoi certains joueurs trouvent des places sur leur PlayStation 5

Le lancement international de PlayStation 5 il était accompagné de plaintes concernant un appareil impossible à obtenir, qui se vendait littéralement comme des petits pains chauds à la fois lors des réservations et pendant les premières minutes suivant le lancement effectif. Alors que la console est vendue quatre fois son prix sur eBay, certains propriétaires ont commencé à signaler en ligne certains défauts techniques et esthétiques de l’appareil. L’un des plus bizarres concerne son apparence: c’est une sorte de halo de couleur sombre, dans certains cas même brunâtre, qui apparaît sur le corps blanc de la console en la salissant de manière plus ou moins visible selon les témoignages.

La console étant entre les mains des joueurs depuis quelques jours, il faut d’abord dire que c’est difficile à savoir quel pourcentage d’utilisateurs concernés est du problème; cela n’aide pas non plus que le phénomène signalé en ligne ait toujours une portée différente. Parmi les joueurs les plus touchés se trouve l’utilisateur @GibosWorld sur Twitter, qui dans une vidéo montre une tache brune très visible et clairement visible. Pour d’autres utilisateurs, cependant, le changement de couleur a l’intensité d’un simple halo, tandis que pour d’autres encore le défaut n’est perceptible qu’en observant la console sous certains angles ou contre le reflet de la lumière. Cependant, chaque témoignage rapporté sur le Net est suivi de confirmations d’autres acheteurs, démontrant que le problème – bien que de portée limitée – cela peut ne pas être dû à un simple défaut de production.

Dans tous les cas, les halos et les taches ne semblent pas être le résultat de l’usure ou de la surchauffe de la console; certains utilisateurs ont en effet rapporté avoir trouvé le défaut déjà présent lors de l’ouverture de l’emballage, tandis que d’autres se sont assurés que même en correspondance avec la tache la console ne s’est jamais particulièrement échauffée. L’hypothèse la plus répandue à l’heure actuelle est que le phénomène pourrait être le résultat processus de production particulier d’où sort le corps de la console: un processus de réorganisation particulièrement lent des plastiques et de la finition aurait pu amener les consoles à passer la phase de contrôle qualité puis à présenter des problèmes plus tard, alors que la PlayStation affectée attendait d’être expédiée.

Sony n’a pas encore fait de commentaires à ce sujet, mais si les plaintes augmentent en nombre, il est susceptible de commenter la question. En attendant, pour les joueurs concernés, le conseil est de éviter les tentatives de nettoyage avec des substances agressives ce qui pourrait compromettre davantage l’état du corps. S’il existe une solution au problème, il vaut mieux attendre que l’entreprise japonaise la communique.