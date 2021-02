Sonic the Hedgehog 2 veut Jason Momoa comme Knuckles?

Les souhaits des fans peuvent se réaliser. Sonic le hérisson 2 peut apporter une puissance stellaire majeure. Il a été rapporté que Jason Momoa (Le Trône de Fer, Aquaman) s’est vu offrir le rôle de Knuckles dans la suite à venir. Reste à voir si la star accepte ou non le rôle, mais il semble que les cinéastes visent haut sur celui-ci.

Selon un nouveau rapport, Jason Momoa a en effet été offert le rôle de Knuckles. Il avait déjà été confirmé que le personnage préféré des fans apparaîtra dans la suite, qui devrait commencer la production en mars. Paramount a mis la balle «dans son camp». Il appartient désormais à Momoa d’accepter ou de refuser l’offre. On s’attend également à ce que l’ami de Sonic, Tails, joue un rôle plus important dans le suivi. Le personnage est apparu dans une scène post-crédits attachée au premier film, signalant que Sonic et Tails étaient sur le point de faire équipe dans la suite.

Cela ajouterait encore un autre projet de haut niveau à l’ardoise toujours croissante de Jason Momoa. L’acteur devrait reprendre son rôle d’Arthur Curry dans Aquaman 2, qui devrait commencer le tournage cette année. Il sera également considéré comme le héros de Zack Snyder Ligue de justice, qui frappera HBO Max le mois prochain. De plus, Momoa a Dune dans la boîte. L’adaptation très attendue du roman de science-fiction classique de Frank Herbert devrait actuellement faire ses débuts dans les salles, et peut-être sur HBO Max, en octobre.

Même si Jason Momoa est occupé à l’écran, il peut probablement trouver le temps de faire le travail de voix off nécessaire pour Knuckles. Le travail vocal est un peu plus flexible. Ben Schwartz, qui a exprimé Sonic dans le premier film, reviendra également. La distribution humaine centrale, y compris James Marsden et Tika Sumpter, reprendra également leurs rôles. On s’attend à ce que Jim Carrey soit de retour en tant que docteur Robotnik, bien que cela n’ait pas encore été confirmé.

Sonic the Hedgehog est sorti en février 2020 et a eu une course décente dans les théâtres avant leur fermeture pendant une grande partie de l’année. Paramount était satisfaite des résultats, tout bien considéré, car l’adaptation du jeu vidéo Sega a rapporté plus de 300 millions de dollars au box-office mondial. Si les théâtres n’avaient pas été forcés de fermer, il se pourrait bien que les performances soient encore meilleures. En tant que tel, une suite a rapidement été approuvée, avec le retour d’une grande partie de l’équipe créative d’origine.

Sega a sorti le premier jeu Sonic the Hedgehog en 1991. C’est l’une des franchises les plus reconnues dans tous les jeux. Une série de suites et de retombées ont suivi au fil des ans. Les Knuckles à la peau rouge ont fait sa première apparition en 1994 dans Sonic the Hedgehog 3. Jeff Fowler sera à nouveau dans le fauteuil du réalisateur. Tim Miller, mieux connu en tant que directeur de Dead Pool, est de nouveau à bord en tant que producteur. Pat Casey et Josh Miller rédigent le scénario. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via l’Illuminderdi.

