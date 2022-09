Chad L. Coleman rejoint la saison 3 de Superman & Lois en tant que méchant principal

UN Les morts ambulants le favori des fans des années passées changera de camp pour jouer un méchant dans la série de super-héros Superman et Loïs. Chad L. Colemanqui a joué l’héroïque Tyreese dans Les morts qui marchent dans les saisons 3 à 5, aurait rejoint le Superman et Loïs moulage. Selon The Direct, la nouvelle a été annoncée lors du panel Arrow Guests: Saving Star City à DragonCon par Arrowverse alun David Ramsey. Bien qu’il ait été noté que Coleman jouerait le méchant principal, son personnage n’a pas été nommé, bien que le rapport Direct spécule qu’il pourrait jouer le chef d’Intergang Bruno « Ugly » Mannheim.

Bien qu’il ne soit pas encore confirmé que Coleman jouera Bruno, cela aurait du sens, car le personnage a été nommé dans la saison 2, taquinant son arrivée. Dans les bandes dessinées, Bruno est un chef de la mafia redouté et un personnage qui pourrait parfaitement s’intégrer en tant que nouveau méchant principal pour Superman et Loïs. Avant la saison 3, l’actrice de Lois Elizabeth Tulloch a également taquiné qu’un « méchant cool » arriverait dans la troisième saison.

« Pour l’instant, je n’ai rien lu – je sais qui est le grand méchant, ce qui est vraiment excitant, mais c’est tout », a déclaré Tulloch. EO en juillet. « Les scénaristes viennent de rentrer dans la pièce il y a une semaine, je crois, et nous ne commençons pas le tournage avant septembre. »

Coleman n’est pas le premier Les morts ambulants alun à entrer dans le Arrowverse après avoir été tué dans le drame zombie AMC. Emily Kinney, qui a également quitté la série au cours de la saison 5 aux côtés de Coleman, est déjà apparue dans Le flash et Flèche en tant que bandit aux yeux d’insecte. Coleman est également connu pour ses apparitions dans des émissions de télévision comme Le fil, Il fait toujours beau à Philadelphieet L’étendue. Il joue actuellement dans la série de science-fiction à succès L’Orville.





Elizabeth Tulloch espère voir plus de journalisme d’investigation dans la saison 3

Les détails de l’intrigue n’ont pas été divulgués pour la saison 3 pour le moment, mais Tulloch a également déclaré ce qu’elle espérait voir se produire avec Lois Lane. Tulloch espère voir davantage le côté journalistique de Lane exploré dans les nouveaux épisodes, peut-être avec Clark Kent (Tyler Hoechlin) la rejoignant pour lui donner un coup de main de cette manière. Comme le dit Tulloch :

« Plus de Lois étant journaliste et faisant des éclaireurs ou espionnant les gens, le genre de choses qu’elle aurait fait plus quand elle était encore à La planète quotidienne, ayant un peu plus de ce qui se passe à Smallville. Plus d’une équipe avec Clark en tant que journalistes parce que c’est comme ça qu’ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux. Je pense que ce serait vraiment amusant. »

Saison 3 de Superman et Loïs n’a pas encore de date de sortie officielle.