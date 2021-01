Le fruit antique est l’un des objets les plus rares de Stardew Valley. Bien que ce ne soit pas particulièrement difficile (pas beaucoup à Stardew Valley), vous devez avoir beaucoup de patience, car il n’est pas possible de précipiter cela. Voici les meilleurs moyens d’obtenir le fruit antique!

Comment obtenir des fruits anciens à Stardew Valley

Actuellement, il existe deux façons d’obtenir des fruits anciens Stardew Valley, et les deux peuvent prendre beaucoup de temps:

Obtenez les graines de Gunther lorsque vous remettez l’artefact de graines anciennes Achetez les graines auprès du marchand ambulant dans la forêt de Cindersap

Avant de commencer, il est important de mentionner qu’aucun de ces chemins n’est meilleur. L’un est plus facile, mais l’autre est probablement plus rapide et peut nécessiter plus d’efforts. Obtenir le fruit ancien est facile, mais préparez-vous à une longue attente!

Première étape: obtenir le paquet de semences

Option A: Le musée

Obtenir les graines de Gunther demande plus d’efforts que de simplement les acheter auprès du marchand ambulant, mais si vous cherchez à remplir votre musée d’artefacts, ou si vous ne voulez pas attendre que le marchand apparaisse pendant ses jours de jeu ( Vendredi et dimanche), alors vous feriez mieux de prendre votre outil Hoe et de vous promener sur la carte.

Ci-dessus, l’emplacement du musée sur la carte. Cependant, avant de vous y rendre, vous devrez creuser dans certains sites d’artefacts dans la forêt de Cindersap ou la montagne. Les points d’artefacts sont quelque peu difficiles à repérer, mais vous les connaissez sans aucun doute. Ils ressemblent à des vers sortant du sol. Découvrez ci-dessous pour voir où vous trouverez la forêt de Cindersap et la montagne.

Une fois que vous avez obtenu l’artefact Ancient Seed (qui n’a qu’un taux de chute de 0,7%), vous l’apporterez à Gunther au musée. Il le prendra, le mettra en exposition et vous donnera à son tour un paquet de graines de fruits anciens que vous pourrez planter!

Option B: le marchand ambulant

Cette option est souvent plus simple que d’obtenir un paquet du musée, mais si vous voulez terminer votre musée, vous devrez revenir en arrière et le faire dans l’autre sens. Prendre ce chemin signifie également que vous devrez attendre vendredi ou dimanche (dans le jeu), car ce sont les deux seuls jours où elle se présente. Cependant, elle n’a pas toujours des graines anciennes dans son inventaire! Vous pourriez donc devoir attendre quelques semaines pour les obtenir d’elle.

Ci-dessus, vous trouverez la marchande itinérante à ses jours désignés. Une fois que vous avez enfin trouvé les graines anciennes dans son stock, vous devrez payer entre 100 et 1000 pièces d’or pour un seul paquet.

Deuxième étape: plantez les graines

Maintenant que vous avez les graines, le reste est facile! Apportez vos graines à votre lieu de plantation préféré dans votre ferme, plantez-les, et vous êtes prêt pour la formidable aventure pleine d’action ci-dessous.

Troisième étape: attendez

Attends ça. Attendez, attendez et attendez encore. Arrosez-le tous les jours et attendez. Le fruit antique prend 28 jours pour grandir et récolter pleinement. Cela vaut beaucoup d’or, mais vous terminerez toute une saison de jeu avant de pouvoir le vendre ou l’utiliser pour fabriquer des produits artisanaux. Ci-dessus, tout le processus de croissance de ce fruit rare, si vous avez besoin de savoir quand récolter.

Quelques notes

La chose la plus importante à noter est que vous ne devez pas planter le fruit ancien en automne à moins de le planter dans votre serre. Cela prend tellement de temps à pousser et ne pousse PAS en hiver, vous perdrez donc tout progrès et la plante elle-même si elle est à l’extérieur. Une autre chose à considérer est d’utiliser le fruit ancien dans certains produits artisanaux. Si vous améliorez votre profession d’artisan et fabriquez un fruit ancien d’étoile violette en vin, vous obtiendrez une belle bourse de 4620 pièces d’or!

En relation: Comment faire du vin à Stardew Valley – Guides du jeu pro