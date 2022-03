Michael Bay montre un aperçu passionnant de  »Ambulance »

Une nouvelle bande-annonce passionnante vient de sortir pour »Ambulance »le nouveau film du réalisateur et producteur Michael Baynous donnant un aperçu de son prochain thriller qui devrait sortir le 8 avril 2022. » Ambulance » sera un thriller qui comportera de nombreuses explosions et des scènes remplies de poursuites à grande vitesse.

L’histoire suit la guerre-été Sharp, joué par Yahya Abdul-Mateen II, qui a désespérément besoin d’argent pour payer les frais médicaux de sa femme. Désespéré, Sharp se tourne vers son frère adoptif Danny, joué par Jake Gyllenhaalun criminel notoire qui l’invite à participer à un braquage de banque.

Mais lorsque leur travail tourne mal, les deux frères détournent une ambulance occupée par un policier blessé et un ambulancier nommé Cam Thompson, joué par Eiza González. Le film suivra l’ambulance, à la fois les otages et les ravisseurs, alors qu’ils traversent Los Angeles, évitant les forces de l’ordre et essayant de rester en vie.

Comme tout film de Michael Bay, la bande-annonce montre le haut niveau d’intensité que nous verrons dans le film, étant une expérience passionnante et pleine de suspense avec des niveaux d’action extrêmes. Cependant, « Ambulance » est beaucoup plus contenu que les autres films de Bay, avec un cadre relativement simple et un ensemble limité de personnages principaux, ce qui sert finalement à augmenter la tension du film.

Parallèlement à la bande-annonce, une nouvelle affiche a également été révélée où vous pouvez voir les trois personnages principaux ensemble, avec une image d’une ambulance en dessous d’eux, poursuivie par plusieurs patrouilles de police. Une image simple mais qui capture certainement l’intensité de ce nouveau film.

»Ambulance » est basé sur le titre du film danois »Ambulancen » de 2005, qui a été créé par Laurits Munch Petersen et Lars Andreas Pedersen. Chris Fedak a écrit le scénario de ce nouveau film. Michael Bay a réalisé et produit avec Bradley J.Fischer, James Vanderbilt, William Sherak et Ian Brice.

Le film arrivera en exclusivité dans les salles le 8 avril 2022.