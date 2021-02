Comment obtenir Ariel dans Warhammer Total War 2

Ariel dans Total War Warhammer 2 est un héros légendaire pour la faction Les Sœurs du Crépuscule; cependant, pour l’obtenir, vous devrez faire un peu de travail sur les jambes qui implique une forêt magique.

Comment réveiller Ariel dans Warhammer Total War 2

Pour faire entrer Ariel Total War Warhammer 2, vous devez guérir l’arbre du bois de sorcière à 100 points de vie; pour soigner le Witchwood, vous devrez détruire les armées hostiles, gagner des batailles, prendre le contrôle ou raser les colonies de landes des factions ennemies.

Parallèlement à cela, terminer la mission occasionnelle et détruire les armées d’invasion vous donnera également des PV pour soigner l’arbre Witchwood. Une fois que vous avez atteint 100 points de vie, vous pouvez alors faire le rituel de la renaissance en plaçant le curseur sur Witchwood et en cliquant sur l’icône violette ci-dessous.

Cependant, vous avez un long chemin à parcourir avant de vous rapprocher de ce point, alors suivez les étapes ci-dessous pour savoir comment cultiver HP pour guérir l’arbre.

La première chose que vous voudrez faire si vous jouez à la campagne vortex est de commencer par éliminer les colonies de dents cassées à proximité; avec cela, lorsque vous les capturez, assurez-vous de choisir l’option raser. Vous voudrez le faire parce que la destruction des colonies de landes donne le plus de HP à la guérison de l’arbre magique, avec un buff de +1 HP pour chaque tour.

Cela dit, ce serait également une bonne idée de réclamer toutes les colonies de landes pour obtenir ce buff; vous pouvez dire si une colonie est une lande par la barre de nom verte. Ces colonies donnent également un buff de +1 pour soigner l’arbre tant que vous ou un allié les possédez; si une faction hostile est aux commandes, vous gagnerez -1 PV. Vous trouverez ci-dessous toutes les colonies que vous devez prendre à proximité de The Witchwood.

Temple d’Addaïoth

Flèche de glace

Ancienne ville de Quintex

Tyrant Peak

En continuant, entre la levée d’armées pour prendre des colonies, vous voudrez accomplir des objectifs secondaires et combattre et détruire les invasions de forêt. Parallèlement à cela, vous pouvez également visiter certains des autres emplacements d’arbres magiques pour les soigner avec les mêmes méthodes, ce qui aidera à guérir The Witchwood. Gardez à, et une fois que vous atteignez 100 HP, Ariel apparaîtra à côté des Sisters of Twilight.

Pour en savoir plus Total War Warhammer, Chez PGG, nous vous avons couvert avec des guides TW2 et le prochain Total War Warhammer 3. Pour le troisième jeu, nous vous recommandons de consulter toutes les races dans Warhammer Total War 3 – Courses confirmées et non confirmées et toutes les factions en Warhammer Total War 3.