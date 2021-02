Un homme de l’Utah ouvre un campement pour sans-abri devant la cour dans le but d’aider la crise du logement dans la ville

Un résident de Salt Lake City a ouvert sa propriété aux habitants déplacés afin de fournir une assistance temporaire aux sans-abri de la ville et de sensibiliser à une solution à long terme.

Marre de l’inaction du gouvernement, l’organisateur et activiste communautaire Darin Mann a créé The Village Camp à la mi-janvier.

La maison de Mann est également le site de son organisation à but non lucratif, The Village Cooperative, qui cultive des produits pour les quartiers environnants de Fairpark et Rose Park.

La cour avant est entourée de tentes, de grilles et d’incendies qui ont été installés avec l’aide de bénévoles et de résidents du camp.

Les itinérants en visite reposent leurs membres fatigués et se réchauffent les mains au-dessus des flammes.

«Je ne connais pas de cas où des gens ont ouvert leur maison à un camp pour sans-abri», a déclaré Mann aux journalistes. «Nous sommes pionniers dans ce domaine.»

Les occupants du camp du village reçoivent les produits de première nécessité tels que la nourriture et les médicaments. Ils sont également autorisés à utiliser la salle de bain de la maison de Mann, une ressource indispensable car la pandémie a limité l’accès à ces installations.

Cinq à quinze personnes ont été autorisées dans le camp depuis sa formation, mais Mann dit que « 10 est le point idéal. » Il applique également une politique de grève unique sur la drogue et la violence, mais affirme qu’il n’y a pas eu de tels problèmes dans le camp jusqu’à présent.

«Ce que j’espère briser, c’est ce stéréotype selon lequel ils ne font que recevoir des dons», a déclaré Mann. «Ils sont vraiment résilients et aiment aider autour du jardin et aider (dans) l’espace et être respectueux.»

Le créateur du camp a critiqué le dialogue entourant la crise du sans-abrisme et a appelé à un changement de rhétorique.

«Si nous déstigmatisons (l’itinérance)», a-t-il expliqué, «c’est quelque chose qui doit être abordé plutôt que d’en avoir peur.»

«N’ayons plus peur de ça. Soyons exploitables. »

Le camp de Mann offre stabilité et protection à ses visiteurs de passage. L’un a loué la communauté comme un répit bienvenu des autres villes de tentes, qu’il a qualifiées de «imprévisibles» et de «dangereuses».

Frederick Hidalgo, un autre occupant qui lutte contre le sans-abrisme depuis sept ans, a déclaré à propos du Village Camp: «C’est là que se situe la paix.»

Darin Mann espère donner l’exemple aux civils et aux responsables gouvernementaux en leur montrant qu’une aide réelle et tangible est possible.

En 2015, Salt Lake City a été félicitée pour ses progrès sur la crise du sans-abrisme. Cependant, des experts et des responsables ont déclaré que le problème était beaucoup plus compliqué qu’il ne l’avait été et que la ville ne pouvait pas se permettre de rejeter le problème comme étant résolu.

Le directeur de la banque alimentaire locale, Glenn Bailey, a fait remarquer qu ‘«il y a une tentation de dire que c’est une sorte de problème fini, et qu’en fait, ce n’est vraiment pas le cas.

«Il faut continuellement ajouter des ressources pour suivre le rythme», a-t-il expliqué.

Un facteur inhibant dans ce processus est une forte demande sur le marché résidentiel de la ville.

L’ancien directeur général de l’organisme sans but lucratif Shelter the Homeless, Preston Cochrane, a expliqué que cette demande augmente les coûts et empêche la construction de logements abordables.

« Le logement au taux du marché a la capacité de capter les loyers plus élevés du marché pour obtenir des prêts plus importants », a ajouté Cochrane. « Mais les projets de logement abordable n’ont pas ce luxe. »

À la lumière de ces complexités, de nombreux Utahn ont critiqué la réponse du gouvernement à la crise comme étant insuffisante. En outre, les récentes actions du département de la santé de Salt Lake City ont forcé les personnes déménagées à quitter les campements, les laissant bloquées.

«Chaque fois que nous les poussons», a déclaré Darin Mann à propos de ces mesures, «nous les remettons à zéro.»

Bien que la plupart soient favorables, certains voisins se sont plaints du camp du village.

David Oskow a qualifié l’utilisation de l’espace de «irrespectueuse» et a déclaré que lui et d’autres résidents désapprobateurs de la région «n’avaient pas les ressources» pour contrer la situation.

Mann a également reçu un avis de la ville lui ordonnant de nettoyer sa pelouse d’ici le 4 février, citant une violation du code et menaçant de poursuites judiciaires s’il ne se conformait pas.

À propos de telles objections, Mann a concédé: «Je comprends leurs scrupules.» Cependant, il pense que les doutes sont en partie alimentés par une idée fausse et que «la façon dont nous regardons les personnes sans abri doit changer.

«Nous pouvons tous nous aider les uns les autres si nous avons juste un changement de perspective», insiste Mann.

À partir du 3 février, le camp du Village a obtenu une extension et sera autorisé à rester opérationnel jusqu’au 19.

En guise de solution à long terme, Darin a révélé qu’il avait «parlé à plusieurs groupes pour commencer à travailler sur un programme d’abris».

«Il est temps de considérer les humains comme des humains quelle que soit leur situation», a déclaré Mann.

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.