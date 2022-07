Marvel : on sait déjà dans combien d’épisodes d’Echo sera Daredevil

Disney+

Tout le monde attend le retour de Daredevil après son apparition dans Spider-Man : No Way Home en tant que Matt Murdock. Il apparaîtra dans plusieurs épisodes d’Echo!

La série de merveille qui a été créée en Netflix ils sont revenus à la propriété de la marque dirigée par Kevin Feige et aujourd’hui vous pouvez voir Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Punisher Oui Les défenseurs à travers de Disney+. Cela s’est ajouté à la présence de Matt Murdock dans Spider-Man : Pas de retour à la maison alors que l’avocat de la défense de Peter Parker remplit d’espoir les fans du diable de Hell’s Kitchen et de son avenir proche.

Dans Planète hebdomadaire il a été confirmé que Casse-cou réapparaîtra dans Univers cinématographique Marvel pendant la série Echo, qui suit les alternatives dans la vie de Maya López, après les événements survenus en oeil de faucon où elle s’est finalement rebellée contre le Kingpin et a décidé de suivre sa propre voie. Charlie Cox apparaîtra dans le rôle de Matt Murdock dans l’émission titrée par Alaqua Cox.

Il reste peu à revoir Daredevil

« Daredevil apparaîtra dans trois épisodes de la série Echo et sera joué par Charlie Cox. Le méchant Kingpin de Vincent D’Onofrio sera en quatre chapitres. L’histoire du Kingpin se déroulera de telle manière qu’il finira par se présenter à la mairie de New York dans le MCU. Il portera un cache-œil car il a reçu une balle dans la tête lors des événements de Hawkeye. Daredevil portera son costume rouge et noir classique et cherchera Jessica Jones pour une raison inconnue. »avancement james clément.

Il semble que Jessica Jonesinterprétée par Kristen Rittersera important dans le Univers cinématographique Marvel et utiliserait la série Chassèrent de Disney+ faire quelques remarques sur ce personnage. Ce que nous pouvons anticiper, c’est qu’on ne sait pas s’il s’agira de la même version de l’enquêteur que nous avons pu apprécier dans le programme télévisé qui a été créé Netflix autrefois.

«Ils préparent le terrain pour ramener Krysten Ritter, c’est sûr. Pas forcément dans cette série, mais dans le futur. Quant aux modalités de continuité, je ne suis pas très clair. La version de Charlie Cox est-elle la même que celle de Netflix ? Évidemment, nous l’avons vu dans Spider-Man : No Way Home. Mais est-il le même personnage de la série originale ? Ce n’est pas clair pour moi. Il semble que certains éléments de Netflix seront respectés, à l’exception d’Iron Fist. Mais il y aura du nouveau. »Clément fermé.

