Comment Luis Miguel et Mariah Carey se sont vraiment rencontrés

Le roman de Luis Miguel et Mariah Carey a commencé à la fin des années 90, a duré environ trois ans et pendant ce temps était l’une des relations les plus controversées du show business, c’est pourquoi son histoire fait partie de la troisième et dernière saison de la biosérie de la chanteuse sur Netflix.

Dans le premier chapitre du dernier volet de « Luis Miguel, la série”, L’interprète de ‘The inconditional’ a été impressionné par Mariah Carey lorsqu’il l’a rencontrée dans un restaurant à Aspen, alors il a tenté de l’approcher en lui envoyant une bouteille de vin à sa table, mais le célèbre chanteur a refusé.

Plus tard, avec l’aide d’un de ses employés, il a découvert que Mariah était intéressée par l’achat d’une maison et a fait une offre sur la propriété. Pour empêcher le Soleil du Mexique d’acquérir la propriété, l’interprète de ‘All I Want For Christmas Is You’ l’a contacté et a accepté son invitation à dîner.

Bien que dans » Luis Miguel, la série » la citation de Luis Miguel et Mariah Carey C’était génial, selon la compositrice et productrice de musique également, les choses étaient un peu différentes et elle avait même envie de s’évader.

Mariah Carey en train de dîner dans un restaurant d’Aspen dans la saison 3 de « Luis Miguel, la série » (Photo : Netflix)

COMMENT LUIS MIGUEL ET MARIAH CAREY SE CONNAISSENT-ILS VRAIMENT ?

Luismi Il a essayé très fort d’avoir un rendez-vous avec Mariah, mais sa soirée ne s’est pas passée comme prévu. Dans son livre biographique « The Meaning of Mariah », l’artiste internationale a déclaré qu’ils avaient dîné dans un restaurant à Aspen, mais que toutes les bonnes choses étaient éclipsées par la façon dont ils boivent. Le soleil.

La situation est devenue quelque peu inconfortable, alors la chanteuse connue sous le nom de « Supreme Singing Bird » par le Livre Guinness des Records a demandé à son neveu Shawn de l’aider à « s’échapper » de son premier rendez-vous avec le fils de Luisito Rey.

Le lendemain, Luis Miguel Il s’est rendu compte de sa grave erreur et s’est excusé en envoyant un collier de diamants de la prestigieuse marque Bvlgari. Plus tard, ils ont continué avec plus de rendez-vous à travers le monde.

Dans le chapitre ‘L’Elvis Latin’, Mariah Carey partagé les détails de sa relation avec lui ‘soleil‘. Par exemple, elle a dit que son partenaire avait de nombreux détails romantiques avec elle. Quand je lui ai rendu visite chez lui à Acapulco Luismi il engagerait un mariachi pour jouer pendant qu’ils dînaient.

Il a également commandé un bain à remous construit pour Noël après que sa petite amie a déclaré qu’elle aimait son manoir mais qu’il manquait l’un de ces bains.