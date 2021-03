Comment jouer à GeoGuessr, le jeu en ligne qui rend fou TikTok

Le dernier engouement qui se répand TIC Tac il n’est pas particulièrement récent, au contraire: il repose sur un jeu en ligne simple mais brillant qui est devenu populaire sur Internet il y a des années. C’est à propos de GeoGuessr, une sorte de quiz géographique très particulier et basé sur Google Maps et son « cousin » à la première personne Google Street View: le jeu attire l’attention de millions d’utilisateurs grâce aux vidéos d’un nombre croissant de tiktokers qui sont filmés pendant les jeux et suscitent la curiosité autour du phénomène.

Qu’est-ce que GeoGuessr

Le quiz lui-même est très simple et n’en montre qu’un Photographie aléatoire à 360 degrés prise à partir de Google Street View, l’immense base de données de photographies navigables capturées par Google Cars à travers le monde pour le service de cartographie Google Maps. Le but du jeu est d’analyser les éléments de la photo et de les utiliser pour essayer de comprendre de quel coin de la planète il peut provenir: pour donner votre réponse dont vous avez besoin placer une épingle virtuelle sur la carte proposée par Google, en vérifiant combien de dizaines, de centaines ou de milliers de kilomètres vous vous êtes éloignés du point exact de la prise de vue.

Succès sur TikTok

Comparé à TikTok, GeoGuessr remonte à la préhistoire: c’était créé en 2013 du suédois Anton Wallén qui a eu l’idée de combiner deux composants de services Google déjà célèbres à l’époque – Maps et Street View en un seul jeu. Le quiz a déjà connu plusieurs fois ses moments de gloire, et comme cela arrive souvent avec TikTok, les utilisateurs de la plateforme se sont montrés très heureux de redonne encore une autre jeunesse à un phénomène temporairement dormant. Dans les clips TikTok, les protagonistes montrent leurs visages occupant la moitié de l’écran et consacrant l’autre moitié à filmer ce qui se passe sur l’écran de leur téléphone ou de leur ordinateur tout en jouant à GeoGuessr.

Comment jouer à GeoGuessr

Les clips relatifs au quiz ont déjà généré plus de 220 millions de vues sur TikTok, mais GeoGuessr est encore plus amusant à jouer qu’à regarder – d’autant plus que vous n’avez rien à payer pour jouer. Par rapport aux débuts, GeoGuessr est devenu plus sophistiqué avec de nombreux modes de jeu au choix, mais aussi plus difficile à jouer en raison des limitations imposées par Google à l’utilisation de Street View par des étrangers.

Le site est accessible à cette adresse. Les utilisateurs peuvent créer comptes gratuits avec lequel jouer à un jeu en 5 parties tous les jours, puis choisissez de mettre à niveau les profils vers des comptes payants à partir de 3 € par mois qui débloquent des jeux et des défis illimités dans les différents modes proposés. Pour avoir une idée du fonctionnement du quiz sans créer de compte, vous pouvez essayer la version gratuite qui utilise les photos du fournisseur alternatif Mapillary.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂