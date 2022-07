LeBron James, un joueur de basket-ball, et Rick, Morty seront désormais inclus dans la liste des personnages multiversus

Dans le jeu gratuit de Warner Bros. jeu de combat MultiVersus, le basketteur LeBron James du long métrage d’animation comique Space Jam: A New Legacy est un personnage jouable.

Du studio Player First Games, des jeux vidéo et des développeurs. Rick et Morty de la célèbre série animée de science-fiction du même nom seront sa compagnie et celle d’autres héros de jeux de combat, mais uniquement pendant la première saison du jeu.

Selon la bande-annonce du gameplay, les principales agressions de James consistent en des sauts de haut vol et en frappant des adversaires tout en tenant un ballon de basket.

John Bentley jouera la voix même si le visage de James apparaît dans le jeu. Lorsque la bêta ouverte deviendra plus largement accessible le 26 juillet, la star du basket sera également accessible.

Bien que les manœuvres de Rick et Morty n’aient pas été montrées dans leur intégralité, Warner Bros. a fourni un petit aperçu de leurs compétences dans un communiqué de presse. Par exemple, Rick pourra invoquer des personnages tels que Meeseeks avec son fusil à portail.

En revanche, Morty a tendance à utiliser des projectiles et des compteurs et a la capacité de « se fouetter contre ses adversaires ». L’activité de jeu en ligne de Rick a été révélée quelques jours plus tôt ; la future scène de Rick et Morty, cependant, mettra en vedette le scientifique du tristement célèbre épisode « Get Schwifty » tirant et donnant des coups de pied.

Les premières listes de niveaux MultiVersus placent principalement des meurtriers comme Taz, Batman et Jake the Dog en haut, il sera donc fascinant de voir comment ces personnages s’intègrent dans ces listes.

Bien qu’il soit toujours accessible sur Steam à 40 €, 60 € ou 100 €, MultiVersus est actuellement dans ce qu’il appelle une «bêta ouverte». Le 26 juin, parallèlement aux débuts de LeBron, un niveau gratuit sera accessible.

Le 26 juillet, le Playstation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et PC lanceront tous la bêta ouverte MultiVersus (Steam).