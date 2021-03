Ce qui est nécessaire pour utiliser Microsoft Teams

C’est tout ce dont vous avez besoin pour avoir Microsoft Teams

Si vous voulez les meilleures applications ou outils de productivité, vous devriez aller chez Microsoft et c’est la société de Redmond est connue pour sa suite bureautique populaire ainsi que pour d’autres services tels que Outlook ou OneDrive.

Cependant, s’il existe une application parfaite pour le travail collaboratif, c’est sans aucun doute Microsoft Teams. Microsofot Teams est un puissant outil basé sur le cloud, un espace où vous pouvez mener des conversations et des discussions organisées avec le reste des membres de notre travail.

Mais, Que faut-il pour pouvoir utiliser Microsoft Teams?

L’obtention de Microsoft Teams est vraiment simple, il existe plusieurs façons de l’obtenir, selon que l’on souhaite profiter des fonctionnalités les plus avancées de l’application ou si, au contraire, on se contente des fonctionnalités les plus basiques.

La chose principale et nécessaire pour pouvoir accéder à Teams est d’avoir un compte Microsoft 365 ou simplement avec un compte Microsoft . Si nous utilisons Skype, OneDrive, Outlook.com ou Xbox Live, nous avons déjà un compte, sinon il devra être créé.

. Pour la prochaine étape, nous n’aurons plus qu’à choisir la version que nous voulons . Chacune de ces versions a des caractéristiques différentes, nous choisirons donc en fonction de nos besoins (travail, éducation ou maison).

. Chacune de ces versions a des caractéristiques différentes, nous choisirons donc en fonction de nos besoins (travail, éducation ou maison). Nous cliquons sur Suivant, nous suivrons les instructions et une fois terminé, nous téléchargerons l’application Teams sur notre ordinateur (Windows ou MacOS).

En plus de tout ce qui précède, l’un des avantages de Microsoft Teams est qu’il est multiplateforme donc en plus de pouvoir les installer sur nos ordinateurs, Nous pourrons également l’utiliser sur les appareils Android et Apple comme l’iPhone ou l’iPad.

