Scholastic tire un livre pour enfants populaire de l’auteur de «  Captain Underpants  »

Scholastic a pris la décision de tirer le roman graphique de Dav Pilkey de 2010 «Les aventures de Ook et Gluk: Kung-Fu Cavemen from the Future» en raison de sa perpétuation du «racisme passif».

Dans une déclaration publiée par Scholastic, la maison d’édition a déclaré qu’elle avait arrêté la distribution du titre.

«Le lundi 22 mars 2021, avec le plein soutien de Dav Pilkey, Scholastic a interrompu la distribution du livre de 2010« Les aventures d’Ook et Gluk ». Ensemble, nous reconnaissons que ce livre perpétue le racisme passif.

«Nous sommes profondément désolés pour cette grave erreur. Scholastic a supprimé le livre de nos sites Web, arrêté l’exécution de toute commande (au pays ou à l’étranger), a contacté nos partenaires de vente au détail pour expliquer pourquoi ce livre n’est plus disponible et a demandé le retour de tout l’inventaire. Nous prendrons des mesures pour informer les écoles et les bibliothèques qui pourraient encore avoir ce titre en circulation de notre décision de le retirer de la publication »

Le communiqué ajoute: «Au cours de nos 100 ans d’histoire, nous avons appris que la confiance doit être gagnée chaque jour par une vigilance totale. Il est de notre devoir et de notre privilège de publier des livres présentant des représentations puissantes et positives de notre société diversifiée, et nous continuerons de renforcer nos processus de révision alors que nous cherchons à soutenir tous les jeunes lecteurs.

Dav Pilkey est l’auteur des séries de livres pour enfants «Captain Underpants», «Ricky Ricotta», «Dog Man», «Dragon», «Super Diaper Baby» et «Dumb Bunnies». Ilya S. Savenok / Getty Images

Pilkey, qui est l’auteur des séries «Dog Man» et «Captain Underpants», a partagé des excuses publiées sur YouTube dans un clip de 45 secondes qui montrait une lettre dactylographiée et signée.

«Il y a environ dix ans, j’ai créé un livre sur un groupe d’amis qui sauvent le monde en utilisant le kung-fu et les principes de la philosophie chinoise», lit-on dans la lettre. «Les aventures d’Ook et Gluk: les hommes des cavernes du Kung-Fu du futur »visait à mettre en valeur la diversité, l’égalité et la résolution non violente des conflits.

« Mais cette semaine, j’ai appris que ce livre contient également des stéréotypes raciaux nuisibles et des images passivement racistes. »

Il a poursuivi: «Je voulais profiter de cette occasion pour m’en excuser publiquement. C’était et c’est faux et nuisible pour mes lecteurs, amis et famille asiatiques, ainsi que pour tous les Asiatiques. »

Pilkey a écrit que Scholastic a accepté de partager la responsabilité et a réitéré la décision de l’éditeur d’arrêter la publication de nouveaux exemplaires du livre et de retirer les exemplaires actuels des magasins et des bibliothèques.

«J’espère que vous, mes lecteurs, me pardonnerez et apprendrez de mon erreur que même les stéréotypes et le racisme non intentionnels et passifs sont nuisibles à tout le monde. Je m’excuse et je m’engage à faire mieux », conclut la lettre d’excuses

Dans un post-scriptum, Pilkey a déclaré qu’il ferait don de l’avance et des redevances provenant des ventes de « The Adventures of Ook and Gluk » à diverses organisations caritatives, y compris les organisations We Need Diverse Books, l’AAPI et TheatreWorks USA.

« The Adventures of Ook and Gluk » est un spin-off de la série à succès « Captain Underpants » de Pilkey et est devenu un best-seller du New York Times après sa sortie. Il suit les aventures de deux garçons des cavernes nommés Ook et Gluk qui rencontrent un instructeur d’arts martiaux, Maître Wong, qui leur enseigne le kung-fu.

La suppression de « Les aventures d’Ook et Gluk » fait suite à la décision du Dr Seuss Enterprises au début du mois de retirer six livres du Dr Seuss en raison d’images racistes et insensibles, y compris des titres comme « Et penser que je l’ai vu sur Mulberry Street » et « If I Ran the Zoo. » Parmi les autres titres concernés par la décision, citons « McElligot’s Pool », « On Beyond Zebra !, » « Scrambled Eggs Super! » et « The Cat’s Quizzer. »

«Ces livres dépeignent les gens de manière blessante et répréhensible», a déclaré le Dr Seuss Enterprises à l’Associated Press dans un communiqué. «Cesser la vente de ces livres n’est qu’une partie de notre engagement et de notre plan plus large visant à garantir que le catalogue de Dr. Seuss Enterprises représente et soutient toutes les communautés et familles.»