Emily VanCamp ne pense pas que Sharon Carter a besoin d’un amour

« The Falcon and the Winter Soldier » a présenté aux fans de MCU le retour tant attendu de Sharon Carter, un personnage joué par Emily VanCamp, qui a fait ses débuts dans la franchise avec le film « Captain America and The Winter Soldier », où elle a été présentée en tant qu’agent du SHIELD.

Sous le commandement de Nick Fury (Samuel L. Jackson), Sharon a été chargé de surveiller les activités de Steve Rogers (Chris Evans) et de l’assister dans son combat contre Hydra. Son histoire se poursuivra dans « Captain America: Civil War » en aidant à nouveau Steve dans son combat contre Male Zemo (Daniel Brühl).

Le retour de Sharon Carter aurait révélé aux fans de la série Disney + qu’elle est toujours qualifiée de criminelle, ce qui l’aurait forcée à mener une vie de contrebandier d’art dans la ville criminelle de Madripoor, un récit fort et convaincant. ligne., selon le point de vue de l’actrice.

Dans une récente interview avec ET Online, Emily VanCamp a souligné qu’elle ne pense pas qu’il soit nécessaire d’ajouter un intérêt amoureux à son personnage lors de sa participation à « The Falcon and The Winter Soldier », le considérant comme l’une des « bonnes choses « à propos de son retour. «Nous avons déjà essayé cela avec Steve. C’est devenu trop bizarre. » commentaires.

«Et honnêtement, je pense que l’une des bonnes choses à propos de Sharon et de son retour à jouer ce personnage est que nous nous éloignons de l’histoire d’amour et explorons Sharon telle que nous la voyons maintenant et ce qu’elle a vécu. Il s’agit plus de cela que d’essayer d’établir une connexion romantique », a commenté VanCamp.

La façon dont le retour de Sharon Carter a été présenté dans « Le faucon et le soldat de l’hiver » suggère aux téléspectateurs que le personnage pourrait en savoir beaucoup plus qu’il n’y paraît, avec diverses théories planant sur Internet dans lesquelles il est signalé comme le réel identité de « Power Broker », chef de tous les criminels de Madripoor.