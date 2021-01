Jared Leto ne trouve pas son Oscar après l’avoir perdu il y a 3 ans

Jared Leto a révélé qu’il a perdu le Prix ​​Oscar qui a gagné 2014, et la localisation de la statuette reste un mystère aujourd’hui.

L’acteur et chanteur a remporté un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance sur la bande, ‘Dallas Buyers Club’ et maintenant il a révélé qu’il l’avait perdu en se déplaçant vers Les anges.







Lors de sa récente apparition dans ‘Le spectacle tardif’ avec James Corden, Leto a révélé: «J’ai déménagé de chez moi Les anges et d’une manière ou d’une autre, il a disparu comme par magie… il pouvait être quelque part, mais tout le monde le cherchait de haut en bas. J’espère que vous êtes entre de bonnes mains où que vous soyez. Nous ne l’avons pas vu depuis un certain temps. «

Sur la possibilité que quelqu’un d’autre ait pu prendre la statuette, Leto Il a répondu: « Je pense que c’est plus que possible, ce n’est pas quelque chose que quelqu’un jette accidentellement. »







«J’espère qu’ils en prennent soin. Je me souviens de la nuit où je l’ai reçu, il a traversé tellement de gens. Il a été battu et meurtri, mais les gens se sont amusés à prendre des photos avec lui. C’est agréable de le partager et j’espère que quelqu’un s’en occupe.

D’autre part, dans la même interview, le chanteur a révélé qu’il était sur le point de signer Billie Eilish et son frère finneas Avant de devenir célèbre